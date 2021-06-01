Сколько стоит проживание в столице Чехии? Обязательные расходы на примере Праги

Планируете приехать жить в Чехию на какое-то время и интересуетесь, во сколько примерно обойдется проживание? Рассмотрим потребности одного человека, который приехал в Чехию, не обладая льготами, гражданством ЕС или ПМЖ. В статье мы постарались упомянуть все минимальные расходы в самом дорогом городе — столице Чехии, включая расходы на документы, страховку, проживание, питание и пр.

Дисклеймер: Разумеется, это очень усредненные подсчеты. У каждого читателя есть свои нюансы: количество людей в семье, наличие детей, автомобиля, хобби и т. д. Поэтому мы посчитали необходимый минимум расходов на одного здорового взрослого в Праге, без учета возможных льгот и специфических потребностей.

Как пересчитать стоимость, приведенную в статье, в международной валюте?

Согласно курсу ЧНБ на 18 ноября 2022 года:

– 1 евро = 24,35 CZK

– 1 доллар = 23,48 CZK





Годовые расходы

Когда спрашивают о расходах в Чехии, то интересуются в первую очередь бытовыми вопросами, такими как аренда жилья и питание, но забывают об обязательных бюрократических делах. Да, «бумажки», заявления, страхование — все они принадлежат к группе крупных расходов, которые обязательно приходится нести иностранцам, за исключением редких случаев.

– Медицинская страховка

Если вы оплачиваете самостоятельно

Некоторым категориям иностранцев приходится самостоятельно покупать годовую или сразу двухгодичную (или более) страховку. Тут стоимость рассчитывается индивидуально для каждого. Например, 28-летний самозанятый здоровый человек заплатит компании VZP около 26 000 крон за полис на год.

«Стоит помнить, что страховка тесно связана с получением вида на жительство. Если вы собрали пакет документов и указали, что хотите получить ВНЖ на год, а страховку купили на 6 месяцев, то срок ВНЖ урежут до 6 месяцев. Минимальный срок, на который можно приобрести комплексную страховку, — 4 месяца, а максимальный — 5 лет. Стоимость страховки зависит не только от длительности, но и от возраста и состояния здоровья иностранца. Например, хронические заболевания могут увеличить стоимость» — говорит Оксана Мансурова, специалист по страхованию иностранцев в Чехии.

В таблице ниже перечислена минимальная стоимость комплексного страхования в Чехии. Чтобы вам бесплатно рассчитали точную стоимость, обращайтесь сюда.

Источник: mansurova.cz

Гражданам третьих стран обычно нужна комплексная страховка, но есть исключения. Если вы гражданин ЕС или близкий родственник гражданина ЕС (например, супруг или супруга), то можно купить базовое страхование — оно стоит дешевле.

Цены на базовое страхование:

Источник: mansurova.cz

Соответственно, чем ниже возраст и меньше проблем со здоровьем, тем ниже будет стоимость. Получить бесплатную консультацию по вопросам страхования можно у проверенного эксперта тут.



Если вы трудоустроены

У трудоустроенных, например, на полный рабочий день, страховку ежемесячно оплачивает работодатель из зарплаты; здесь все зависит от величины дохода. Самостоятельно ежемесячно оплачивает страховку и самозанятый. Минимальная сумма ежемесячных отчислений сейчас составляет 2 627 крон.



– Бюрократия и документы

Чтобы получить или продлить разрешение на пребывание в Чехии в официальных органах, надо тоже приготовить определенную сумму — ее мы также заносим в обязательные годовые расходы. Стоимость зависит от вида услуг по оформлению документов. Например, за какую-то выписку попросят заплатить около 50 крон, а за подачу заявления на проживание — 2 000–2 500 крон. Перечень цен на документы для миграционной службы вы найдете здесь.



За подачу документов не принято платить наличными или картой. Если вы подаете документы на визу, ВНЖ или ПМЖ в обычном порядке, то в министерстве с вас потребуют kolky — гербовые марки, которые покупаются на чешской почте.

Как выглядят kolky. Источник: ceskaposta.cz

Клеить их никуда не надо, нужно просто принести вместе с заявлением. К расходам на заявление также относятся фото на паспорт (100–200 крон), официально заверенные копии и т. д.

Напоминаем об акции, которая проходит в настоящее время: при покупке комплексного страхования от 6 месяцев у эксперта по вопросам страхования иностранцев в Чехии Оксаны Мансуровой вы бесплатно получаете kolky на 500 крон.

– Домашние животные — годовой налог для владельцев собак

Невероятно, но за собаку придется доплачивать! Расценки можно найти на Главном портале Праги. Базовая ставка городского сбора за содержание собаки в Праге в 2022 году составляет 1 500 крон за первую собаку и 2 250 крон за каждую дополнительную собаку в многоквартирных домах. В семейных домах в районах Прага 1 — Прага 15 за первую собаку платят 600 крон, за каждую последующую собаку —– 900 крон, за остальных — 300 и 600 крон.

Город предоставляет значительные скидки пенсионерам (у которых пенсия является единственным доходом) и людям старше 65 лет: они платят 200 крон за первую собаку и 300 крон за каждую дополнительную. Собаки, взятые из приюта, не будут стоить вам ничего первые два года, а скидка в размере 350 чешских крон предоставляется владельцам, которые чипируют свою собаку и регистрируют ее в соответствующем реестре.

— Налог на радио и телевизор

В теории налог должны платить все, у кого есть как радио, так и телевизор, даже если вы им никогда не пользуетесь. Плата за радио составляет 45 крон в месяц, а за телевизор — 135 крон. На один дом/квартиру оплата производится только за один предмет (одно радио и один телевизор), даже если телевизора у вас два, но это только для физлиц. Предприниматели платят налог на каждую единицу. Впрочем, есть исключения. Подробнее об этом налог писали здесь.



Ежемесячные расходы

Переходим к насущному вопросу: сколько денег уходит на жилье, питание и транспорт?

– Аренда жилья

Интерес к аренде квартир, особенно в Праге, растет, и цены на аренду — тоже. Таблица ниже позволит вам самостоятельно рассчитать примерную стоимость аренды, исходя из района и размера квартиры.

Средняя цена за квадратный метр в кронах 06/2021 04/2022 05/2022 06/2022 Прага 1 339 401 421 427 Прага 2 314 401 395 413 Прага 3 309 391 381 400 Прага 4 256 301 302 314 Прага 5 297 367 379 371 Прага 6 283 316 326 341 Прага 7 298 357 374 359 Прага 8 286 321 328 332 Прага 9 279 311 314 328 Прага 10 267 298 303 318

Давайте подсчитаем: например, вы хотели бы снять квартиру-студию площадью 40 квадратных метров в безопасном районе Прага 10. Такая квартира будет стоить примерно 13 000 крон (318 крон х 40 квадратных метров = 12 720 крон) плюс коммунальные платежи. На самые дешевые квартиры спрос большой, поэтому не исключено, что в случае неудачи в поисках придется рассматривать ценовую категорию повыше — к этому стоит подготовиться. Поиск и просмотр квартиры может превратиться в «квест» с высокой конкуренцией среди квартиросъемщиков.

Можно встретить и цены ниже — в конце концов, везение никто не отменял. Учитывайте, что самое доступное жилье, студия («гарсонка»), — это чаще всего небольшая жилая комната, внутри которой находится и кухня. Цены вместе с коммунальными услугами составляют от 16 000–18 000 в месяц в зависимости от удобств. Актуальные расценки можно посмотреть на сайте Bezrealitky.cz.

– Залог за квартиру

Хозяева могут потребовать залог в размере месячной аренды или двух. Если вы пользуетесь услугами агентов, то эквивалентная сумма может отойти и им. Выходит, чтобы комфортно снять квартиру в Праге, надо подготовить хотя бы 32 000 крон, а также расходы на посредника, если планируете пользоваться его услугами.

Если увидите цены ниже, то речь может идти о nebytových prostorech, то есть помещениях, которые по закону жилыми не считаются, и чиновники у вас такое подтверждение о наличии жилья могут не принять.

– А если снять комнату?

Если очень повезет, можно снять в столице комнату начиная от 8 000 крон, включая коммунальные услуги. Такие объявления имеют пометку spolubydlení.

Предложения о съеме комнаты в Праге. Источник: bezrealitky.cz

Иногда проживание в просторной комнате с хорошим ремонтом и в удобном месте может обойтись не дешевле студии-«гарсонки» — 11 000​​–12 000 крон. Разумеется, всегда можно заселиться в проходную комнату или делить помещение с несколькими соседями. Тогда цена может быть намного ниже — здесь каждый решает для себя.

– Коммунальные услуги

Средние цены на коммунальные услуги — очень спорный вопрос. Считается хорошей ценой, если вы вселились в энергоэффективный дом или квартиру, где коммунальные платежи составляют 2 500–5 000 крон в месяц на одного человека со средними показателями потребления. Хозяева квартиры обычно указывают коммунальные платежи отдельно. Стоимость коммунальных услуг для квартир, где много комнат (и, например, два туалета) или много жильцов, может быть намного выше. Учитывайте, что в 2023 году эта сумма серьезно увеличится, главным образом из-за растущих цен на электроэнергию.

Важное пояснение: хотя помесячные цены фиксированные, это не значит, что свыше этого с вас ничего не потребуют. За перерасход вы заплатите в начале следующего года. Доплатить от 4 000 до 15 000 крон по итогам года — вполне нормальная ситуация. Однако есть и хороший момент: за «недорасход» вам могут вернуть деньги, но чаще люди уходят в минус, особенно с непривычки на новом месте в новой стране.



– Транспорт

Проездной на все виды городского транспорта, кроме такси, в Праге стоит 550 крон в месяц для взрослого человека без льгот, но пражане (и долго проживающие в столице иностранцы) могут сэкономить и купить годовой проездной за 3 650 крон.

Цены на проезд в общественном транспорте в Праге. Источник: pid.cz

Кстати, за поездку на такси по Праге с помощью приложения Bolt вы заплатите от 70 до 500 крон в зависимости от расстояния и спроса. В час пик, в выходные дни вечером или в плохую погоду цены могут подскочить в два раза.

Стоимость Uber Bolt Economy Вызов 25 Kč 30 Kč Цена за 1 км 9,90 Kč 8,90 Kč Цена за 1 минуту 3 Kč 3,50 Kč

Цены в приложениях такси в Праге в 2022 году. Источник: ubertaxi.cz

Большой недостаток Uber — скачки цен в час пик, обычно утром и вечером, по пятницам и субботам. Цены могут вырасти больше чем в 2 раза. У Bolt подобные скачки происходят значительно реже.

– Цены на бензин

Ниже в таблице можно увидеть динамику роста цен на бензин в чешских кронах. Примите ее во внимание, если планируете передвигаться в Чехии на своем авто:

Дата Natural 95 Nafta 13.11.2022 42,08 45,69 06.11.2022 42,31 46,49

30.10.2022 42,64 46,83 23.10.2022 42,73 46,67 16.10.2022 42,00 45,48 09.10.2022 40,02 43,54 02.10.2022 38,24 43,19

Средние цены на бензин по регионам Чехии. Источник: penize.cz

– Питание и предметы гигиены

В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как члены чешской редакции Seznam Zprávy отправились в супермаркеты Lidl в городе Фридлант.

В эталонную покупательскую корзину из 25 продуктов вошли хлебобулочные изделия, мясо, молочные продукты, напитки, а также товары для дома. Итоговая сумма составила 1 181 крону без скидок и акций по данным на 21 июля 2022 года.

Мы решили провести свой эксперимент, купив аналогичные продукты в онлайн-супермаркете Rohlík.cz (цены актуальны на 11 ноября 2022 года).

Мы сортировали цены по возрастанию и отметали варианты, которых не было в наличии. Что из этого получилось?

Чтобы таблица корректно отображалась с мобильного устройства его лучше повернуть горизонтально.

Исходя из этого перечня, каждый может примерно рассчитать, во сколько ему обойдутся регулярные покупки.

– Мобильная связь и интернет

Мобильная связь в Чехии — одна из самых дорогих в Европе, но многое зависит от тарифа, скорости интернета и т. д. На данный момент, например, Vodafone предлагает самый дешевый тариф за 299 крон (1 гигабайт и 130 минут звонков), но оптимальные по удобству тарифы, куда входит безлимитный интернет, стоят от 599 крон. Интернет для дома у Vodafone стоит от 359 крон.



Другие расходы

– Развлечения

Иногда хочется себя чем-то побаловать, будь то вредный, но вкусный бургер или поход в кино. На какие суммы стоит рассчитывать? Например:

Годовое членство в Пражской библиотеке обойдется в 60 крон + изготовление карточки читателя.

Посещение сауны в сети Saunia стоит 359 крон для 1 человека в будний день до 17:00.

Сыграть в боулинг стоит от 200 крон за час в будний день.

Стоимость «хэппи-мил» в Макдональдсе для ребенка — 115 крон.

Билет в кино Cinemacity — от 239 крон для взрослого за сеанс.

Цены на одежду и технику сопоставимы с ценами в странах СНГ. Не стоит забывать и про «черную пятницу», которая ежегодно позволяет экономить 10–30% на товарах, которые вы давно рассчитывали купить. Сезонные распродажи и аутлеты — тоже популярный способ обновить гардероб.



Выводы

Материал носит ознакомительный характер, ведь у каждого человека свои потребности. Кто-то привык завтракать в кафе каждый день, а кто-то ищет, на полке какого супермаркета любимый кофе дешевле. Кто-то тратит много денег на автомобиль и не мыслит жизни без путешествий. Разумеется, расходы этих людей будут отличаться.

Напишите ниже, каковы ваши месячные расходы на жизнь в Чехии и на что уходит больше всего. Например, сколько вы платите за страховку и платите ли вообще? Какие расходы не были учтены и что бы вам хотелось добавить?

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