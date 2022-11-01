Как выгодно продать ненужные книги в Праге? Сервис «Книготакси» приезжает прямо домой

На улицы Праги снова выезжает «Книготакси» от книжного секонд-хенда «Книгобот», такси будет выбранные книги у их владельцев для дальнейшей перепродажи. Люди смогут заказать такси даже во время рождественских праздников.
Затем книги будут сфотографированы и выставлены в «Книгоботе». После успешной реализации первоначальные владельцы получат деньги: за проданные книги «Книгобот» выплачивает 60% от выставленной цены за вычетом 29 крон.
«За коробку книг можно выручить 4 000 чешских крон — конечно, это зависит от текущего спроса и книжного рынка», — говорит Доминик Газдош, основатель «Книгобота».
Книготакси можно заказать в Праге на определенное время до 6 января. Нет необходимости каким-либо образом упаковывать книги, просто передайте их курьеру. Предварительно книги нужно сфотографировать и отправить фото в Книгобот через веб-форму, после чего сотрудники свяжутся с вами на предмет того, будет ли книга выставлена на продажу. Затем можно будет передать выбранные издания «Книготакси».
Источник: prazska.drbna.cz
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