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Как правильно сортировать мусор в Чехии после новогодних праздников? Самые частые заблуждения

Как правильно сортировать мусор в Чехии после новогодних праздников? Самые частые заблуждения

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 декабря
14:23
318
Радость от рождественских подарков часто сменяется стрессом: куда теперь нести ворох мусора, который остался после? С коробками и полиэтиленовой пленкой вроде все понятно: первое несем в синий контейнер, а полиэтилен — в желтый. Но как насчет менее распространенных отходов?

Как правильно сортировать мусор в Чехии после новогодних праздников? Самые частые заблуждения

В «бумажный» контейнер можно смело кидать обычную упаковочную бумагу. Однако упаковка из восковой бумаги, с различными элементами и напылением относится к смешанным отходам, как и целлофан. Наполнителю из полистирола место в контейнере для пластика.

Отдельного внимания заслуживают новогодние елки. Их нельзя засовывать в мусорный бак, так как они большие и занимают много места. Рекомендуется относить к общественным мусорным контейнерам непосредственно перед датами вывоза. О них могут проинформировать в объявлении в вашем доме, указав, куда нести елку и в какие даты. К мусорным бакам во внутренних двориках или у частных домов елки скидывать обычно нельзя.

Конечно, вы также можете отвезти дерево прямо на сборный двор (sběrný dvůr), мусоросжигательный или компостный завод.

Сломанные гирлянды относятся к разряду электроотходов, соломенные украшения — к биоотходам. Только следите, чтобы на них не было искусственных или металлических деталей или разного рода аэрозолей, красок и клея.

Бумажные украшения должны отправиться в синий контейнер. Здесь также необходимо проверить, чтобы они не были покрыты воском или другой обработкой поверхности, а также жиром.

Алюминиевую упаковку можно скатать и отправить в контейнер для металлов.

Кухонному стеклу (например, формам для выпечки и чайникам) определенно не место в баке для стекла, потому что оно имеет другую температуру плавления и химический состав. Лучше всего отвезти его на сборный двор.

Рекомендуем заранее изучить часы работы сборного двора и его требования.  Кроме крупногабаритного мусора, сборные дворы также могут принимать крупные объемы сортированного мусора, опасные отходы (краски, лаки, химикаты), ограниченные объемы строительного мусора и т. д.

Упаковки от специй лучше отправить в смешанные отходы, так как обычно у них комбинированная упаковка, где основа пластиковая, но внутреннее покрытие — алюминиевое. Эти виды упаковки не перерабатываются.

 

Подробнее обо всех видах отходов можно узнать на сайте Samosebou.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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