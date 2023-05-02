Налоговая декларация — 2023: близится крайний срок подачи в электронном виде

Подача налоговой декларации — обязательная процедура для всех, кто ведет предпринимательскую деятельность. О нюансах и сроках в 2023 году вы узнаете из нашего материала.

К какому времени необходимо заполнить и подать налоговую декларацию в 2023 году?

Срок подачи налоговой декларации в бумажном видео за 2022 год — был 3 апреля 2023 года . Однако если декларация подается в электронном виде, крайний срок продлевается до 2 мая 2023 года. Налогоплательщики, пользующиеся услугами налогового консультанта, могут подать налоговую декларацию до 3 июля 2023 года (1 июля снова выпадает на субботу).

Форма подачи документов Когда подавать? Основной крайний срок прошел (3 апреля 2023 года) Налоговая декларация онлайн 2 мая 2023 года С налоговым консультантом 3 июля 2023 года

Кто подает налоговую декларацию

Налоговую декларацию о подоходном налоге должны подавать ежегодно все предприниматели и самозанятые лица, а в некоторых случаях — наемные работники или студенты, которые подрабатывают.

Самозанятые лица и предприниматели должны подать декларацию, если их годовой доход превышает 50 000 крон. Еще в прошлом году годовой доход не должен был превышать 15 000 крон. Работники должны подавать декларацию только в том случае, если помимо основного дохода у работодателя они получают более 20 000 крон в год дополнительного дохода (в прошлом году доход не должен был превышать 6 000 крон). Студенты или работающие пенсионеры должны подавать налоговую декларацию, если они работали более чем у одного работодателя в течение одного месяца и получили авансовый налог на свой доход.

Какие доходы включает в себя налоговая декларация и как ее можно подать?

Налоговая декларация за 2022 год должна включать в себя весь налогооблагаемый доход за целый год. В нее необходимо включить и доходы от трудовой деятельности, даже если с них уже был уплачен авансовый подоходный налог. Авансы, уплаченные в течение года, также включаются в налоговую декларацию, и если ежемесячно уплаченные авансовые платежи по налогу превышают рассчитанное годовое налоговое обязательство, то у вас будет право на получение переплаты по налогам.

Налоговая декларация может быть подана лично, по почте или в электронном виде. Налогоплательщики, имеющие электронный ящик данных (datová schránka), подают свои налоговые декларации через него.

Налоговая декларация онлайн

Физические лица, у которых нет датовой схранки и которые хотят избежать очередей в налоговой инспекции, могут подавать свои налоговые декларации в электронном виде. В этих случаях можно воспользоваться порталом «Мои налоги» на сайте налогового управления.

Исправленная налоговая декларация

Налогоплательщики, обнаружившие ошибку в своей налоговой декларации до истечения срока подачи обычной декларации, могут исправить ее, подав исправленную версию.

Исправленную декларацию можно подать несколько раз, налоговая будет рассматривать последнюю поданную версию. Если исправленная налоговая декларация подается в установленный срок, налоговая не начислит вам никаких штрафов.

Дополненная налоговая декларация

На практике бывают ситуации, когда налогоплательщик только после истечения срока подачи налоговой декларации обнаруживает, что она заполнена неправильно. В таких случаях необходимо подать дополненную налоговую декларацию в течение одного месяца с момента обнаружения ошибки.

Где можно найти бланки для скачивания

Налоговое обязательство за 2022 год можно выполнить, заполнив 2-страничную или 4-страничную налоговую форму. Соответствующие формы можно найти на сайте налогового управления.

Налоговая декларация для самозанятых лиц

Самозанятые лица, которые в течение 2022 года платили налог по фиксированной ставке (paušální daň), не заполняют налоговую декларацию. Они выполнили свои налоговые обязательства, осуществляя регулярные ежемесячные платежи.

Другие самозанятые лица должны подавать налоговую декларацию, используя традиционную 4-страничную налоговую форму, а также заполнять Приложение 1 к налоговой декларации. Расходы могут быть заявлены в фактической сумме или по соответствующей единой ставке расходов, которая варьируется в зависимости от осуществляемой деятельности. 2-страничную налоговую декларацию могут заполнять только те налогоплательщики, которые имели налогооблагаемый доход от зависимой деятельности (závislá činnost), то есть деятельности, которая осуществляется по указанию лица, выплачивающего вознаграждение за выполненную работу.

Сумма исчисленного налога на доходы физических лиц за 2022 год зависит только от прибыли брутто, заявленных налоговых вычетов и налоговых льгот. Количество месяцев самозанятости не имеет значения, как и то, что вы, например, ведете предпринимательскую деятельность на пенсии или во время учебы.

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