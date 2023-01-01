«После следующего мероприятия нас либо расстреляют, либо флага не будет», — сказал один из активистов, участвовавших в акции протеста.

Спустя неделю после попытки снять украинский флаг со здания Национального музея в Праге пока предъявлено одно обвинение. При этом один из 20 задержанных протестующих говорит, что скоро будет очередная попытка повторить акцию.

Это было перед началом демонстрации, организованной партией PRO 11 марта в Праге. Ярослав Попелка, 67-летний пенсионер из Угерске Градиште, ходил по Вацлавской площади и повторял призыв к толпе сорвать украинский флаг с исторического здания Национального музея после акции протеста.

Кадры человека с мегафоном были сняты репортером Reflex Мартином Бартковским. Попелка кричал, что протестующие станут посмешищем для правительства, если они просто мирно разойдутся после демонстрации. «Их нужно по-настоящему напугать. Предлагаю убрать украинский флаг с фасада Национального музея после окончания этой акции", - призвал он.

И случилось то, что он хотел. На его призыв откликнулись несколько сотен человек, а после столкновений с полицией 20 из них оказались в наручниках.

Одного человека обвинили, но полиция арестовала его уже во время протеста на Вацлавской площади. Его подозревают в одобрении геноцида. Пока неясно, будут ли предъявлены дополнительные обвинения. «Полицейские продолжают оценивать кадры инцидента перед Национальным музеем и установят юридическую квалификацию», — заявила пресс-секретарь пражской полиции Виолета Сиржиштёва.

Ярослав Попелка был одним из первых арестованных после акции у Национального музея. «Они арестовали меня, а затем отвезли в Бартоломейскую», — сказал он Seznam Zprávám, добавив, что полиция допросила его, а затем отпустила. Его еще ни в чем не обвинили.

Ярослав Попелка с юности был политическим активистом. При прежнем режиме несколько раз попадал в тюрьму за печать и распространение листовок против режима. Сейчас он пенсионер, но он не получает пенсию, потому что у него недостаточно выслуги лет.

Ярослав Попелка работает в организации Holešovská challenge. На своем сайте она пишет о своих политических взглядах и призывает людей участвовать в различных демонстрациях. На сайте также есть номер счета, на который сторонники должны отправлять деньги. И почему он хотел, чтобы протестующие сорвали украинский флаг со здания Национального музея?

«Люди, находящиеся в правительстве, относятся к тому типу людей, на которых ничего не действует, кроме страха. И я на самом деле хотела показать правительству, что людям действительно надоело и что они готовы просто проводить другие мероприятия», — сказал Попелка.

По его словам, это было всего лишь «небольшое предупреждение». Следующее мероприятие, которое он назвал дефенестрацией украинских флагов, он планирует на 6 мая. Он хочет, чтобы в этот день люди собрались на городских площадях с шестами, крюками и лестницами и сорвали синие и желтые флаги со всех зданий. Главное событие вновь пройдет в Праге в Национальном музее.

«После следующего мероприятия нас либо расстреляют, либо флага не будет», — сказал Попелка в телефонном интервью, заявив, что планирует «стремительно ринуться в бой».

Украинские флаги были вывешены различными государственными учреждениями и частными лицами в знак солидарности с государством, которое борется с военной агрессией России. Но Ярослав Попелка не признает украинскую власть. Они утверждают то же, что и кремлевская пропаганда.

«Меня беспокоит режим. Это нацисты, а этот флаг — просто символ нацистского режима на данный момент», — повторяет он распространяемую Россией дезинформацию.

Ярослав Попелка, который был ранее осужден за свою активность и при прежнем режиме, и после революции, продолжает угрожать. Если правительство не уйдет в отставку, акции будут жестче.

«Мы просто будем противостоять им, как мужчины. В прямом конфликте», — заявил он в конце интервью для Seznam Zprávy.

Источник: seznamzpravy.cz