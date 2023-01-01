Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Иммиграция
Жизнь
Чек-лист: 6 вдохновляющих идей, чем заняться в Праге этой весной

Чек-лист: 6 вдохновляющих идей, чем заняться в Праге этой весной

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
20 марта
11:52
219
Мы с нетерпением ждали, когда световой день станет длиннее, а погода порадует согревающими лучами солнца вместо холодного ветра. Похоже, «настоящая» весна уже тут, ведь температура днем на ближайшую неделю почти напоминает лето. Пора строить планы, как взбодрить себя интересными занятиями и пробудиться от зимней апатии. Предлагаем вам несколько идей — выбирайте то, что вам больше по душе.

Чек-лист: 6 вдохновляющих идей, чем заняться в Праге этой весной

– Возобновить спорт на свежем воздухе

Если вы откладывали утренние (или вечерние, кому как нравится) пробежки из-за морозного воздуха и серости на улице, то сейчас подходящее время реанимировать свои планы. В Праге есть хорошие парки для пробежек, а также велосипедных прогулок

Есть и специальные спортивные площадки на свежем воздухе. Их можно найти и в парках (например, в парке Малешице), и в некоторых спальных районах. Заниматься там приятно и удобно: обычно есть специальное покрытие, чтобы не скользила обувь и человек себе ничего не повредил, турникеты, тренажеры на тренировку баланса и другие приятные бонусы. Рядом прикреплена табличка, как использовать тренажер и какие мышцы при этом будут работать.

Не хотите себя перегружать? Комфортные прогулки в своем темпе в одном из ближайших парков — тоже приятное занятие. 

Если позволяет график, такие прогулки можно запланировать с утра до работы, чтобы начать день в хорошем настроении. А вечером они способствуют более глубокому и спокойному сну.

 

– Встретить весенние праздники

30 апреля в Чехии традиционно отмечают Вальпургиеву ночь, или Чародейнице. 

Главный ритуал этого дня — зажжение большого костра на высоком холме — призван отпугнуть злых чародеек. Естественно, сегодня праздник носит шуточный символический характер, а в лице чучел «чародеек» сжигается все плохое. Атрибутика ведьм и магии приветствуется: могут наряжаться и взрослые, и дети. 

Не советуем пропускать и пасхальные ярмарки, расписание которых может быть разным, но обычно они проходят с конца марта по середину апреля. Сама Пасха Чехии в этом году отмечается 9 апреля. 

 

– Открыть сезон шашлыков/гриля

Вовсе не обязательно ехать далеко за город, если захотелось пожарить мясо (или морепродукты, овощи) на открытом огне. В некоторых парках есть специальные зоны, где это разрешено, — к примеру, в том же парке Малешице. 

Есть специальное место, которое отмечено на карте Кунратицкого леса (недалеко от станции метро «Ходов»). Кроме специально оборудованных столиков, там есть и детская площадка, а неподалеку разместилась просторная деревянная беседка, которая выручит, если вдруг пойдет дождь.


 

– Почувствовать гармонию с природой

Погладить и покормить коз, кроликов и других животных можно в контактных зоопарках, о которых мы рассказывали в этом материале. 

Стоит также упомянуть Toulcův dvůr. Это центр экологического образования в Праге, состоящий из комплекса исторических зданий и природной территории площадью 10 гектаров. Центр организует культурные мероприятия. На территории комплекса вы найдете животноводческую ферму, «здоровую столовую», хостел, «биомагазинчик» и магазин с тематическим декором.

Акции будет особенно интересно посетить детям. Например, этой весной регулярно проходят экскурсии по комплексу, проводятся и образовательные мероприятия на отдельные темы — например, «Цыплята и куры». На каждое мероприятие нужно регистрироваться заранее.


 

– Начать исследовать города Чехии

Иллюстрация: Чески-Крумлов

Чехия — относительно небольшая страна. При желании выбраться в другой город можно на один день, без пробок вы доедете относительно быстро. Посетите национальный парк «Чешская Швейцария», которому просто необходим поток туристов, чтобы восстановиться после последствий прошлогоднего пожара не только физически, но и экономически. Посмотрите на Карловы Вары, посетите гранд-отель Pupp, датированный 1701 годом, — место съемок фильма «Последний отпуск» 2006 года.

Иллюстрация: Карловы Вары

 

– Открыть водный сезон

Открываем водный сезон! На набережной Влтавы можно найти несколько прокатных мест, которые предлагают катамараны самых разных видов и форм: ретроавтомобили, лебеди, классические катамараны, а также обычные лодки. Если повезет с погодой, возможно, придется подождать своей очереди, но это того стоит.

Можно наведаться в «Жлуте лазне» — комплекс, который сочетает в себе спортивные и развлекательные мероприятия. К примеру, традиционно в мае здесь открывается летний кинотеатр под открытым небом. Кино можно посмотреть с наступлением темноты — не забудьте принести свой плед, чтобы расположиться на траве с комфортом.

В мае постепенно начинают открываться некоторые бассейны. С самыми известными местами для купания можно ознакомиться в нашем материале

 

И немного о делах:

– Весна — время не только для развлечений, но и для подведения итогов. Напоминаем, что предпринимателям нужно не забыть подать налоговую декларацию за 2022 год. Крайний срок до понедельника, 3 апреля 2023 года. Если декларация подается в электронном виде, крайний срок продлевается до 2 мая 2023 года. 

– У некоторых весной подходит конец срока действия визы/текущего типа проживания. Например, если вы еще не записались на продление визы защиты, но планируете продляться, делать это надо уже сейчас. 31 марта 2023 года — крайний срок.

— Традиционно напоминаем проверить, когда у вас заканчивается срок действия комплексного страхования (если у вас коммерческое страхование, а не государственное).

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 


 



читайте по теме
Assets
20 марта
13:38
95659
Авто
Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии
Assets
20 марта
12:52
181
Новостройки
Топ-5 cамых ожидаемых новостроек и реконструкций в Чехии
Assets
19 марта
10:09
87806
О Чехии
Праздники и выходные дни в Чехии в 2023 году
Assets
19 марта
09:02
1543
Новостройки
Девелоперский проект Evergreen: гармоничное сочетание архитектуры и зелени
Последние новости:
Assets
20 марта
13:23
236
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
20 марта
12:41
347
Экономика
План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз
Assets
20 марта
12:30
460
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?
Assets
20 марта
09:14
1163
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся
Assets
19 марта
20:16
1278
Общество
Шимпанзе в чешском зоопарке выломали дверь и убежали
Assets
19 марта
09:50
1373
Общество
Чешский доброволец на Донбассе тяжело ранен
Assets
18 марта
20:34
1576
Общество
ФОТО: семь домов сгорели в историческом центре города Банска-Штявница. Ущерб невообразим
Assets
18 марта
12:38
4050
Экономика
В Чехии инфляция в феврале составила 18,4 процента, но есть и хорошие новости
Assets
17 марта
16:35
3224
Политика
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
Assets
17 марта
16:17
3025
Общество
Десятки тысяч беженцев в Чехии не могут заполнить необходимые документы для продления виз


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес