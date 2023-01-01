Чек-лист: 6 вдохновляющих идей, чем заняться в Праге этой весной

Мы с нетерпением ждали, когда световой день станет длиннее, а погода порадует согревающими лучами солнца вместо холодного ветра. Похоже, «настоящая» весна уже тут, ведь температура днем на ближайшую неделю почти напоминает лето. Пора строить планы, как взбодрить себя интересными занятиями и пробудиться от зимней апатии. Предлагаем вам несколько идей — выбирайте то, что вам больше по душе.

– Возобновить спорт на свежем воздухе

Если вы откладывали утренние (или вечерние, кому как нравится) пробежки из-за морозного воздуха и серости на улице, то сейчас подходящее время реанимировать свои планы. В Праге есть хорошие парки для пробежек, а также велосипедных прогулок.

Есть и специальные спортивные площадки на свежем воздухе. Их можно найти и в парках (например, в парке Малешице), и в некоторых спальных районах. Заниматься там приятно и удобно: обычно есть специальное покрытие, чтобы не скользила обувь и человек себе ничего не повредил, турникеты, тренажеры на тренировку баланса и другие приятные бонусы. Рядом прикреплена табличка, как использовать тренажер и какие мышцы при этом будут работать.

Не хотите себя перегружать? Комфортные прогулки в своем темпе в одном из ближайших парков — тоже приятное занятие.

Если позволяет график, такие прогулки можно запланировать с утра до работы, чтобы начать день в хорошем настроении. А вечером они способствуют более глубокому и спокойному сну.

– Встретить весенние праздники

30 апреля в Чехии традиционно отмечают Вальпургиеву ночь, или Чародейнице.

Главный ритуал этого дня — зажжение большого костра на высоком холме — призван отпугнуть злых чародеек. Естественно, сегодня праздник носит шуточный символический характер, а в лице чучел «чародеек» сжигается все плохое. Атрибутика ведьм и магии приветствуется: могут наряжаться и взрослые, и дети.

Не советуем пропускать и пасхальные ярмарки, расписание которых может быть разным, но обычно они проходят с конца марта по середину апреля. Сама Пасха Чехии в этом году отмечается 9 апреля.

– Открыть сезон шашлыков/гриля

Вовсе не обязательно ехать далеко за город, если захотелось пожарить мясо (или морепродукты, овощи) на открытом огне. В некоторых парках есть специальные зоны, где это разрешено, — к примеру, в том же парке Малешице.

Есть специальное место, которое отмечено на карте Кунратицкого леса (недалеко от станции метро «Ходов»). Кроме специально оборудованных столиков, там есть и детская площадка, а неподалеку разместилась просторная деревянная беседка, которая выручит, если вдруг пойдет дождь.





– Почувствовать гармонию с природой

Погладить и покормить коз, кроликов и других животных можно в контактных зоопарках, о которых мы рассказывали в этом материале.

Стоит также упомянуть Toulcův dvůr. Это центр экологического образования в Праге, состоящий из комплекса исторических зданий и природной территории площадью 10 гектаров. Центр организует культурные мероприятия. На территории комплекса вы найдете животноводческую ферму, «здоровую столовую», хостел, «биомагазинчик» и магазин с тематическим декором.

Акции будет особенно интересно посетить детям. Например, этой весной регулярно проходят экскурсии по комплексу, проводятся и образовательные мероприятия на отдельные темы — например, «Цыплята и куры». На каждое мероприятие нужно регистрироваться заранее.





– Начать исследовать города Чехии

Иллюстрация: Чески-Крумлов

Чехия — относительно небольшая страна. При желании выбраться в другой город можно на один день, без пробок вы доедете относительно быстро. Посетите национальный парк «Чешская Швейцария», которому просто необходим поток туристов, чтобы восстановиться после последствий прошлогоднего пожара не только физически, но и экономически. Посмотрите на Карловы Вары, посетите гранд-отель Pupp, датированный 1701 годом, — место съемок фильма «Последний отпуск» 2006 года.

Иллюстрация: Карловы Вары

– Открыть водный сезон

Открываем водный сезон! На набережной Влтавы можно найти несколько прокатных мест, которые предлагают катамараны самых разных видов и форм: ретроавтомобили, лебеди, классические катамараны, а также обычные лодки. Если повезет с погодой, возможно, придется подождать своей очереди, но это того стоит.

Можно наведаться в «Жлуте лазне» — комплекс, который сочетает в себе спортивные и развлекательные мероприятия. К примеру, традиционно в мае здесь открывается летний кинотеатр под открытым небом. Кино можно посмотреть с наступлением темноты — не забудьте принести свой плед, чтобы расположиться на траве с комфортом.

В мае постепенно начинают открываться некоторые бассейны. С самыми известными местами для купания можно ознакомиться в нашем материале.

И немного о делах:

– Весна — время не только для развлечений, но и для подведения итогов. Напоминаем, что предпринимателям нужно не забыть подать налоговую декларацию за 2022 год. Крайний срок до понедельника, 3 апреля 2023 года. Если декларация подается в электронном виде, крайний срок продлевается до 2 мая 2023 года.

– У некоторых весной подходит конец срока действия визы/текущего типа проживания. Например, если вы еще не записались на продление визы защиты, но планируете продляться, делать это надо уже сейчас. 31 марта 2023 года — крайний срок.

— Традиционно напоминаем проверить, когда у вас заканчивается срок действия комплексного страхования (если у вас коммерческое страхование, а не государственное).

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