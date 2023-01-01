Забудьте про Dame Jídlo в Чехии. Близятся перемены

«Все началось с доставки еды, затем покупок, а теперь доставляется корм для домашних животных. Я также вижу большое будущее в доставке лекарств, где есть большой спрос. Люди не хотят ходить в переполненные аптеки во время эпидемий гриппа», — говорит новый глава компании Адам Колеса.

Крупнейшая чешская служба доставки Dáme jídlo меняет свое название после 11 лет работы на рынке. Теперь она будет называться Foodora.

«Мы переживаем период больших перемен, поэтому ребрендинг является довольно символичным событием», — сказал в интервью iDNES.cz глава компании Адам Колеса.

Адам Колеса пришел в Dáme jídora три месяца назад из инвестиционной группы Rockaway Capital, где он проработал семь лет. На новой должности, помимо прочего, ему предстоит возобновить рост компании.

– Почему вы решили переименовать компанию именно сейчас?

– Компания Dáme jídlo имеет долгую историю в Чешской Республике, и сейчас мы переживаем период больших перемен. Мы рассматриваем ребрендинг как шаг вперед. Бренд Foodora уже успел стать успешным в скандинавских странах, и теперь мы предлагаем его чешским покупателям. Вместе с новым брендом мы хотим улучшить логистику и предложить новые услуги, например подписку.

– Не потеряете ли вы существующих клиентов, потому что связь с оригинальным брендом будет полностью утрачена?

– Конечно, потеря некоторых клиентов — всегда риск при смене бренда. Но мы рассматриваем это как возможность показать, что мы из себя представляем. Мы провели большую информационную кампанию, а также распределили переход на месяц, чтобы дать клиентам время привыкнуть к новому бренду. Кроме того, с новым брендом мы хотим расширить зоны доставки, а также ввести новые услуги.

– Когда и как изменится ваше приложение?

– Владельцы смартфонов первыми заметят изменение бренда. Приложение станет розовым после обновления в середине апреля. Для пользователей iOS обновление будет доступно с 11 апреля, а для пользователей Android — 17 апреля.

– В каких городах будут доступны услуги?

– С точки зрения охвата мы крупнейшие в Чешской Республике, у нас 170 городов. Покупательная способность и разброс населения соответствуют нашим заказам, поэтому наибольшее количество заказов у нас в Праге, Брно и Остраве. Самый большой пик заказов приходится, конечно, на обед и ужин.

Из-за повышения цен количество заказов остается на прежнем уровне, но стоимость самого заказа благодаря повышению цен выше. Мы увеличили объем, но он не ошеломляющий. Средняя стоимость заказа составляет около 15 евро, примерно 360 крон. Цены на продукты растут, поэтому мы пытаемся договориться с ресторанами о различных акциях.

Кроме того, мы уже два года не повышали цену на доставку; в среднем она составляет 1,4 евро, около 39 крон. Это сложно. Нам приходится повышать зарплату курьерам, потому что инфляция затрагивает всех. Мы не можем позволить себе не повышать им зарплату вообще.

– Сколько у вас сейчас курьеров?

– У нас 4 000 активных курьеров по всей стране. Большинство из них, конечно, в Праге, Брно и других крупных городах. Многие люди зарабатывают этим на жизнь, например матери-одиночки, которые подрабатывают, студенты или служащие, для которых работа курьером — это дополнительный доход.

– Как выглядит типичный заказ?

– Обычные заказы — это пицца, паста, а также чешская кухня. В моду входят вегетарианство, веганство. Клиенты находят путь к более экзотическим блюдам. Особенно в Праге часто заказывают блюда из Эфиопии, Непала, Марокко. Клиенты ищут новизну, новые вкусы.

– Как сейчас обстоят дела у компании в финансовом плане?

– Мы находимся где-то на уровне 5 миллиардов крон по общему объему, и этот показатель довольно стабилен в период с 2021 по 2022 год. Выручка составляет 1,3 миллиарда, но, конечно, приходится платить за курьеров, персонал, маркетинг, офисы и так далее.

– Где и как вы видите будущее быстрой коммерции?

– Быстрая торговля нашла свое место и доказала, что хорошо работает вместе с ресторанами и сетями. Доставка продуктов питания облегчает ситуацию, когда домохозяйства не хотят готовить или тратить лишнее время в магазинах. Это помогает не только родителям с детьми, но и людям, которые менее мобильны или просто не хотят тратить время на походы по магазинам или в ресторан. Иногда несколько человек заказывают еду для вечеринки с барбекю, ведь рестораны становятся все дороже и дороже, еда в них действительно очень дорогая. Короче говоря, заказать еду на дом и не платить за напитки или обслуживание — это прекрасно.

Я вижу будущее в расширении ассортимента. Все началось с доставки еды, затем покупок, а теперь доставляется корм для домашних животных. Я также вижу большое будущее в доставке лекарств, где есть большой спрос. Люди не хотят ходить в переполненные аптеки во время эпидемий гриппа.

Источник: idnes.cz

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