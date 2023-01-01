В Берлине лучшая система общественного транспорта в мире, какое место занимает Прага?

​В ходе опроса жители городов отвечали, насколько они довольны общественным транспортом. 96% пражан ответили положительно.

Берлин имеет лучшую систему общественного транспорта в мире, Прага занимает в рейтинге второе место. Рейтинг является результатом опроса, проведенного издательством путеводителей Time Out. Издание спрашивало жителей выбранных городов, насколько они довольны общественным транспортом – 96% пражан ответили положительно.

В опросе приняли участие 20 000 человек в 50 городах, и Time Out выбрал 19 лучших. В первую десятку попали только представители Европы и Азии, кроме Берлина и Праги, Европу также представляют Копенгаген на четвертом месте, Стокгольм на пятом и Амстердам на десятом.

«В нашем опросе 96% жителей Праги сказали, что в их городе легко пользоваться общественным транспортом. И это не только удобно, но и очень впечатляет», — пишет Time Out на своем сайте. Он обратил внимание на прекрасный вид на исторические памятники с некоторых трамвайных линий, а также на эстетические качества пражского метро.

Азиатские города также заслужили высокую оценку — Токио занял первое место в списке, заняв третье место. Сингапур, Гонконг, Тайбэй и Шанхай также входят в первую десятку.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook