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В Берлине лучшая система общественного транспорта в мире, какое место занимает Прага?

В Берлине лучшая система общественного транспорта в мире, какое место занимает Прага?

Партнер рубрики:
Новости 420on
08 апреля
13:37
580
​В ходе опроса жители городов отвечали, насколько они довольны общественным транспортом. 96% пражан ответили положительно.

В Берлине лучшая система общественного транспорта в мире, какое место занимает Прага?

Берлин имеет лучшую систему общественного транспорта в мире, Прага занимает в рейтинге второе место. Рейтинг является результатом опроса, проведенного издательством путеводителей Time Out. Издание спрашивало жителей выбранных городов, насколько они довольны общественным транспортом – 96% пражан ответили положительно.

В опросе приняли участие 20 000 человек в 50 городах, и Time Out выбрал 19 лучших. В первую десятку попали только представители Европы и Азии, кроме Берлина и Праги, Европу также представляют Копенгаген на четвертом месте, Стокгольм на пятом и Амстердам на десятом.

«В нашем опросе 96% жителей Праги сказали, что в их городе легко пользоваться общественным транспортом. И это не только удобно, но и очень впечатляет», — пишет Time Out на своем сайте. Он обратил внимание на прекрасный вид на исторические памятники с некоторых трамвайных линий, а также на эстетические качества пражского метро.

Азиатские города также заслужили высокую оценку — Токио занял первое место в списке, заняв третье место. Сингапур, Гонконг, Тайбэй и Шанхай также входят в первую десятку.

Источник: ceskenoviny.cz

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