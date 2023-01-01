Вас беспокоят высокие цены на продукты? Езжайте в Польшу, советует советник премьер-министра Чехии

Отправляйтесь за покупками в Польшу, если вас беспокоят высокие цены на продукты, рекомендует советник премьер-министра Петра Фиала (ODS) Штепан Кржечек. По его словам, это окупится даже для пражан. Выступая на телеканале CNN Prima NEWS, он признал, что это не идеальное и не долгосрочное решение, и добавил, что пытается помочь людям.

«Я прославился тем, что советовал людям ездить за покупками в Польшу, если это того стоит. Это действительно выгоднее», — сказал Кржечек.

Но это решение не для всех чехов, а в основном для тех, кто живет недалеко от границы. «Но и пражанам стоит ехать в Польшу за более крупными покупками», — отметил он.

Его слова удивили главу Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Стршедулу. «Неслыханно, чтобы советник премьер-министра советовал гражданам ездить за покупками в другую страну. Это неприемлемо, мы должны найти другой путь к общественному консенсусу», — сказал он.

Ему не нравится, что чехи ездят за покупками в Польшу, Германию или Австрию, где продукты дешевле. Путь он видит в применении закона о регулировании цен. «Это всего лишь вопрос выбора наиболее часто покупаемых продуктов», — сказал Стршедула.

Кржечек признал, что предлагаемое им решение нельзя назвать идеальным и долгосрочным. «Неправильно делать покупки и не платить налоги», — согласился советник премьер-министра Фиалы и главный экономист BH Securities.

«Я хотел бы предложить снизить или отменить НДС на продукты питания, но, к сожалению, сейчас мы находимся в ситуации, когда государственный бюджет подобран так, что если мы урежем другие доходы государственного бюджета, то окажемся в ситуации, где государство начнет финансово разваливаться», - предупредил он.

«Я сам родом из Либерца, раньше мы ездили за покупками в Германию и Польшу. Мне жаль, что это возвращается. Я бы хотел, чтобы мы могли делать покупки в ближайшем магазине. Я получаю много сообщений и чувствую, насколько плохи дела у некоторых людей. Поездка два раза в неделю за покупками в другое место поможет их семейному бюджету», — добавил Кржечек.

Он добавил, что выходом из ситуации могут стать дополнительные проверки крупных фермеров. «Нужно показать, что конкурентная среда действительно работает и они не могут злоупотреблять рыночной властью», — подчеркнул он. Кржечек также хочет привлечь в отрасль больше людей, чтобы создавать новые предприятия и увеличивать количество сельскохозяйственных производителей, тем самым повышая конкурентоспособность.

Цены на продукты в Чехии растут уже давно. По словам Кржечека, наступила самая дорогая Пасха в истории Чехии. В Польше правительство отменило НДС на некоторые базовые продукты питания.

Источник: novinky.cz

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