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Пражский зоопарк планирует вернуть лошадей Пржевальского в дикую природу в Казахстане

Пражский зоопарк планирует вернуть лошадей Пржевальского в дикую природу в Казахстане

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 апреля
16:45
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Директор Пражского зоопарка рассказал, что аналогичный проект реализуется Пражским зоопарком в Монголии.

Пражский зоопарк планирует вернуть лошадей Пржевальского в дикую природу в Казахстане

Пражский зоопарк готовит возвращение лошадей Пржевальского в дикую природу Казахстана. Об этом журналистам сообщил в Астане директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек, который сегодня в казахстанской столице подписал меморандум о сотрудничестве между Пражским зоопарком и Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

"Меморандум о сотрудничестве де-факто определяет процедуру, по которой лошади будут возвращены сюда. Это означает выбор места, их обследование и затем фактический ввоз лошадей. Это важный для нас. Мы должны профессионально управлять возвращением лошадей Пржевальского и участвовать в этом де-факто, хотя финансовую сторону будет обеспечивать казахская сторона", - сказал директор пражского зоопарка.

Он напомнил, что Казахстан - одна из стран, где раньше жили лошади Пржевальского. Выбранных мест четыре. "Два из них находятся в северной половине Казахстана и два - к югу от Алматы. Два на юге мы считаем не совсем подходящими, но они были выбраны, поэтому мы хотим увидеть и их... Мы отдаем предпочтение тем, которые находятся в степном и полупустынном поясе", - сказал Бобек.

Директор Пражского зоопарка рассказал, что аналогичный проект, только с опережением по времени, реализуется Пражским зоопарком в Монголии. "На мой взгляд, процедура будет такой: мы определим два участка, мы хотели бы иметь один приоритетный и один резервный участок, и затем на них будут проведены все необходимые исследования. Во-первых, будут проанализированы данные дистанционного зондирования с земли, проведено ботаническое исследование, паразитологическое исследование и так далее. После проведения исследования они начнут строить помещения для реинтродукции лошадей, в основном это большие загоны, где лошади будут привыкать к условиям своего будущего дома в течение первого года, а также помещения для охранников и так далее", - сказал Бобек.

Лошадь Пржевальского - последний сохранившийся вид диких лошадей. Пражский зоопарк занимается их разведением с 1932 года, а с 1959 года ведет международную племенную книгу. Пражский зоопарк уже перевез 34 лошади в Монголию в рамках проекта "Возвращение диких лошадей".

Источник: ceskenoviny.cz

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