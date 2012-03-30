Где летом проще всего найти подработку в Чехии?

Безработица в Чехии в мае составила 3,5%. На конец прошлого месяца безработными были почти 254 000 человек, что на 7 790 меньше, чем в апреле. Количество вакансий, напротив, увеличилось примерно на 1 200 — до 285 700.

В международном сравнении, согласно последним данным Евростата, в апреле в Чешской Республике был второй самый низкий уровень безработицы в Европейском союзе (2,7%), в то время как в среднем по ЕС этот показатель составляет 6%.

В последний раз уровень безработицы в Чешской Республике вырос в январе этого года, до 3,9%, в феврале он стабилизировался и с тех пор снижается. В ближайшие месяцы сезонные работы продолжатся, поэтому безработица может снизиться еще больше.

Тем не менее можно ожидать, что, несмотря на нынешнюю стабилизацию, на рынок труда могут продолжать влиять экономические и социальные изменения, а также развитие военного конфликта в Украине, предупреждает Бюро труда.

«На рынок труда продолжают влиять сезонные работы, которые сейчас в самом разгаре. В основном в строительстве, гастрономии, туризме, гостиницах, сельском хозяйстве и садоводстве, а также в лесном хозяйстве, рыболовстве, курортном деле и горнодобывающей промышленности. С наступлением летней погоды предложения о летней работе появляются в регистрационных записях Бюро труда Чешской Республики в меньшей степени. Работодатели в основном ищут краткосрочных работников через рекламу, порталы вакансий, социальные сети или через своих постоянных сотрудников», — прокомментировал развитие безработицы в Чешской Республике Мариан Юречка (KDU-ČSL), министр труда и социальных дел.

В настоящее время работодатели ищут временных работников на летний сезон в гостиничном бизнесе, гастрономии и магазинах, помощников на производстве, горничных, официантов и официанток на рекреационных курортах и сезонных работников в бассейнах и киосках, уборщиков и временных работников в лесном хозяйстве или садоводстве. В долгосрочной перспективе они в основном заинтересованы в менеджерах и высококвалифицированных специалистах, спрос на квалифицированных ремесленников также сохраняется.

Источник: ceskenoviny.cz

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