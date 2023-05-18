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Статуи апостолов, поврежденные вандалами, возвращены на Пражские астрономические часы

Статуи апостолов, поврежденные вандалами, возвращены на Пражские астрономические часы

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Новости 420on
21 июня
11:54
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​Три статуи апостолов, которые были повреждены вандалами в июле прошлого года, утром 21 июня вернулись на знаменитые Пражские астрономические часы после ремонта. К 9:00 все 12 святых, включая Матея, Томаша и Тадеаша, которые отсутствовали в дефиле в последние недели из-за реставрации, уже появились в окошках пражских курантов.

Статуи апостолов, поврежденные вандалами, возвращены на Пражские астрономические часы

Петр Скала, пражский астроном, сообщил ČTK, что ремонт и установка статуй на место прошли без проблем. Стоимость ремонта составила 35 000 крон и была покрыта страховкой, сказал пресс-секретарь мэрии Праги Тадеаш Провазник.

В прошлом году во время осмотра астрономических часов в Староместской ратуше злоумышленники разбили стеклянную дверь, отделяющую комнату с апостолами от часовни. Упавшее стекло впоследствии нанесло порезы и дефекты различной глубины на полихроме и дереве трех статуй. 

Провазник добавил, что оригинальное стекло было заменено на безопасное, которое в случае подобного инцидента не повредит механизм часов. В остальном, однако, по словам астронома, посетители не часто ведут себя агрессивно; в последний раз в 2010 году вандал повредил статую Звездочета. «В остальном проблем с посетителями нет», — сказал Скала. 

Астрономические часы прикреплены к южной стороне готической башни Старой ратуши, национального памятника культуры, строительство которого было завершено в 1364 году. Долгое время считалось, что астрономические часы датируются 1490 годом. Однако во второй половине XX века благодаря обнаружению новых документов было установлено, что самое раннее упоминание об астрономических часах относится к 9 октября 1410 года.

12 апостолов появляются в окошечке каждый час с 9 утра до 9 вечера, пишет Radio Prague. Святой Матей грозит зрителям топором, Петр сжимает в руках ключ, Павел — книгу, Ян — кубок, Якуб — веретено, Томаш — копье, святые Ондржей и Филипп держат в руках крест, святой Бартоломей мнет кожу, святой Шимон появляется в окошке с пилой, святой Барнабаш — со свитком, а святой Тадеаш сжимает под мышкой папку с бумагами. Все эти фигурки лишь копии, сделанные в 1948 году резчиком по дереву Войтехом Сухардой. Многие оригиналы сгорели во время пожара в 1945 году, когда на пражскую ратушу упала бомба, но некоторые из них, относящиеся к эпохе барокко, можно увидеть в музее города Праги.

Источник: ceskenoviny.cz

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