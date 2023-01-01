Как будут работать магазины в Чехии в праздничные дни 5 и 6 июля?

Приближаются два выходных дня 5 и 6 июля, когда в Чехии отмечают День Кирилла и Мефодия и день, когда в Констанце на костре был сожжен Ян Гус.

5 июля в Чехии отмечают День основателей славянской письменности Кирилла и Мефодия (по-чешски праздник называется Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje), 6 июля — День памяти Яна Гуса (Den upálení mistra Jana Husa), сожженого в этот день за свои убеждения в 1415 году.

В этом году оба дня выпадают на середину недели. Многие люди воспользуются праздником, чтобы взять длинные выходные или целую неделю отдыха.

Открыты ли магазины 5 и 6 июля?

В 2023 году День славянских героев Кирилла и Мефодия приходится на среду, а День сожжения Яна Гуса - на четверг. В оба дня - 5 и 6 июля - магазины открыты. На эти государственные праздники не распространяется закон о розничной торговле, который предусматривает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты.

Закон начал действовать с 1 октября 2016 года. Он предписывает, что магазины площадью более 200 квадратных метров должны быть закрыты в определенные праздничные дни. Чешский орган торговой инспекции следит за исполнением закона и выписывает штрафы за его несоблюдение.

В какие праздничные дни магазины могут быть открыты и когда должны быть закрыты, вы узнаете в этой статье.

Источник: seznamzpravy.cz

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