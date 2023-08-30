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Самолеты Чешских авиалиний с октября будут летать из Праги в Ереван

Новости 420on
31 АВГУСТА 2023
08:30
66
Чешский авиаперевозчик CSA со 2 октября добавляет третий регулярный маршрут — из Праги в столицу Армении. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам.
Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика. Самолет будет вылетать из пражского аэропорта имени Вацлава Гавела в понедельник и четверг в 1:45 утра и прибывать в Ереван в 7:20 утра по местному времени. Для обратного рейса из Еревана в Прагу расписание полетов предусматривает вылет из Еревана в 8:05 по местному времени и посадку в аэропорту имени Вацлава Гавела в 10:15. По данным сайта бронирования, перевозчик задействует на маршруте самолет Boeing 737-800.

"Спрос на авиаперевозки из Армении в Европу, в том числе в Чехию, имеет тенденцию к росту, поэтому мы решили вернуться на маршрут Прага-Ереван. Однако в последние годы популярность закавказских направлений возросла и среди чешских путешественников, поэтому мы уверены, что они с радостью воспримут возобновление полетов CSA в Ереван", - сказал Ян Тот (Jan Tóth), коммерческий директор CSA.

Перевозчик уже начал продажу билетов, которые можно приобрести через систему бронирования. Согласно данным системы, стоимость билетов начинается от 4 200 крон за билет в одну сторону и примерно от 9 000 крон за билет туда и обратно. 

Список направлений, по которым летает CSA, в последние годы сокращался перевозчиком из-за финансовых проблем. До сих пор самолеты авиакомпании регулярно летали в Париж, а в конце июня авиакомпания возобновила полеты в Мадрид. В настоящее время авиакомпания имеет в лизинге один самолет Airbus A320.

Источник: forbes.cz
Армения Чехия Прага Чешские авиалинии самолёт

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