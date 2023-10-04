Конституционный суд: нет оснований для преследования сенатора Немцовой за слова о «русских ублюдках»

Из постановления ÚS, которое опубликовано в открытых источниках, следует, что подобные высказывания после вторжения России на территорию Украины могут представлять собой критику военной агрессии и людей, ее поддерживающих. Такая критика защищена Хартией основных прав и свобод, в частности, правом на свободу выражения мнения. Соответствующие лица могут самостоятельно добиваться права на защиту своей личности в порядке гражданского судопроизводства.





Заявление Немцовой стало ответом на антиправительственный митинг, собравший десятки тысяч человек, который прошел на Вацлавской площади в Праге 28 октября 2022 года. Организатором выступил Ладислав Врабель. После демонстрации у Национального музея произошли столкновения между демонстрантами и их противниками, а также с полицией.





Немцова написала в Twitter (ныне социальная сеть X), что на Вацлавской площади «российская пятая колонна встретилась с нашей пятой колонной». «Наши люди плюнули на национальный праздник страны, которая была основана с идеей свободы, суверенитета и демократии. Русские ублюдки, живущие в Чехии, обнаглели и дезинтегрируют наше общество. Потому что мы их вовремя не выгнали», — написала Немцова.





Адвокат Норберт Наксер подал заявление о возбуждении уголовного дела, заявив, что Немцова опубликовала клевету в отношении нации, расы, этнической или иной группы лиц или разжигала ненависть. Отдел по борьбе с экстремизмом и терроризмом ГУВД ответил юристу, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. Тогда адвокат обратился в районную государственную прокуратуру Прага-4 с просьбой проверить решение полиции.





По мнению прокуратуры, высказывание, содержащее фразу «русские ублюдки», не может быть признано настолько грубо оскорбительным, дегуманизирующим и унижающим достоинство, чтобы соответствовать юридическим признакам диффамации. Жалобу Наксера отклонила и вышестоящая городская прокуратура Праги, согласно которой высказывание относится не к представителям русской нации в целом, а только к тем, кто стоит за военной кампанией Российской Федерации, а также к российским пропагандистам и агентам дезинформации, действующим на территории Чехии.





В своей конституционной жалобе Наксер утверждает, что сотрудники полиции и прокуратуры нарушили запрет на дискриминацию национальных меньшинств. Он заявил, что представляет интересы двух россиян, которые давно живут в Чехии, и что высказывания Немцовой оскорбили их и заставили опасаться, смогут ли они остаться в стране. Он также отметил, что высказывания в адрес украинцев караются чешскими судами. По всей видимости, он имел в виду дело Томаша Чермака и Патрика Тушла, которые были наказаны за оскорбительные высказывания в социальных сетях.





Конституционные судьи не нашли причин для вмешательства, сославшись в основном на доводы прокуратуры. «В целом можно согласиться с выводами прокуратуры города о том, что подобные высказывания в ответ на рассматриваемую ситуацию могут представлять собой критику военной агрессии и лиц, поддерживающих эту агрессию, пользующуюся защитой ст. 17 Хартии, закрепляющей право на свободу выражения мнения», — говорится в постановлении.











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