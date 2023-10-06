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Ночной поезд свяжет три европейские столицы с Прагой

Новости 420on
12 октября 2023
08:31
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В марте следующего года маршрут ночного поезда, который в настоящее время курсирует из Брюсселя через Амстердам в Берлин, будет продлен до Праги.
Об этом сообщила в своем пресс-релизе компания European Slepeer. Таким образом, четыре европейские столицы будут связаны между собой, а еще один поезд из Брюсселя сможет доехать до Парижа и Лондона, сообщает The Brussels Times.

Три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — поезд будет отправляться из Брюсселя в 19:22 и прибывать на Центральный вокзал Праги в 10:56 на следующий день. В пути планируется сделать 17 остановок: в Антверпене, семь в Нидерландах, шесть в Германии и три в Чехии, говорится в расписании, представленном бельгийско-голландской компанией.

Первое отправление запланировано на 25 марта 2024 г. Обратный поезд отправится из Чехии в 18:04 и прибудет в Брюссель на следующее утро в 9:27, причем в пути будет на две остановки меньше.

Первый ночной поезд между Берлином и Брюсселем отправился 25 мая этого года. С тех пор, как утверждает компания, было перевезено 20 000 пассажиров. Некоторые поезда даже были полностью забронированы летом.

European Sleeper утверждает, что добавление остановок в Дрездене и Праге должно привлечь дополнительных пассажиров. «Мы ожидаем, что около 40% пассажиров отправятся в один из этих двух городов. Остальные 60% будут использовать маршрут между Брюсселем и Берлином», — заявил генеральный директор компании Крис Энгельсман.

Но компания European Sleeper не собирается останавливаться на достигнутом и планирует к 2025 году наладить железнодорожное сообщение между Амстердамом и Барселоной. Эта инициатива была выбрана Европейской комиссией в качестве одного из 10 пилотных проектов, направленных на улучшение трансграничного железнодорожного сообщения в Европе.



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