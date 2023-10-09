Это просто космос: Палмовка, пристанище наркоманов и пьяниц в Праге, наконец-то поменяется

Здание в пражском районе Палмовка начало строиться в 2014 году. По проекту Праги 8, в нем должна была разместиться районная администрация, а также торговый центр. Однако через год работы по возведению здания стоимостью более 1 млрд крон были прерваны и до сих пор не возобновлены. После долгих переговоров в 2021 году здание Праги 8 перешло в собственность муниципалитета, который впоследствии рассматривал возможность размещения в нем штаб-квартиры службы спасения. В итоге было достигнуто соглашение с государством и EUSPA, чьей нынешней штаб-квартиры в Голешовицах уже недостаточно.

Город объявил о заключении контракта по так называемому методу Design & Build. Это означает, что выбранная компания возьмет на себя разработку проектной документации и строительство. Благодаря этому, по словам представителей муниципалитета, компания сможет сразу же приступить к работе над теми частями здания, которые останутся неизменными по сравнению с первоначальными планами, одновременно работая над проектированием необходимых модификаций для нужд EUSPA.

EUSPA переехала в Прагу из Брюсселя 6 сентября 2012 года, тогда еще как Европейское агентство глобальных навигационных спутниковых систем. Оно объединяет в себеоперативное управление космическими программами ЕС, включая такие существующие спутниковые и навигационные проекты, как Galileo, EGNOS и Copernicus. Здание на улице Яновского в Голешовице не вмещает и 350 человек, а в результате расширения сферы деятельности EUSPA количество сотрудников, внешних экспертов и консультантов, работающих в агентстве, постепенно увеличивается с первоначальных 230 человек до 550 к 2027 году.



Восемь гектаров браунфилдов на Палмовке, крупнейшая зона застройки в расширенном центре мегаполиса, принадлежащая городу, в скором времени должны подвергнуться серьезным преобразованиям. Здесь будет создан совершенно новый район, который станет оживленным центром правого берега Влтавы. Он будет состоять из жилых и офисных зданий с ресторанами, кафе, магазинами и услугами. Предусмотрены также общественные объекты в виде начальной школы и культурного центра с библиотекой. Большое внимание будет уделено качественному общественному пространству.

Пражане могут рассчитывать на парк с набережной, несколько небольших площадей и дворов, которые станут приятным местом отдыха для детей и взрослых благодаря зеленым насаждениям, скамейкам и водным объектам. Новый городской район станет продолжение многофункциональной застройки на Роганском острове и существующей застройки в Либни. Инициатором развития Палмовки выступает Прага.

«Палмовка сопоставима с Анделом по размерам, промышленному прошлому и потенциалу развития. Если в Смихове развитие браунфилдов осуществляется частными инвесторами, то в Палмовке оно инициируется городом. Наша цель — превратить Палмовку в новый оживленный район, который будет обладать таким же притяжением для правого берега Влтавы, как Андел для левого», — говорит Петр Главачек, первый заместитель мэра столицы.

Градостроительное исследование, подготовленное архитекторами компании Unit, сохраняет существующие ценности участка, включает в себя жилые и офисные здания и создает привлекательное общественное пространство между ними. Исследование основано на принципах устойчивого развития, компактного города с короткими расстояниями и полного зелени. «Палмовка, расположенная почти в центре Праги, долгое время была заброшенным районом. Я рад, что проект продвигается вперед и здесь будет создан полноценный микрорайон с доступным жильем», — добавляет Ондржей Богач, директор IPR.

На восьми гектарах городской территории планируется построить 2 200 городских квартир и около 40 000–50 000 кв. метров площади, которая будет использоваться для административных, торговых (рестораны, кафе, небольшие магазины и услуги) и некоммерческих целей (культурный или общественный центр, библиотека, детский досуг). Проект будет реализован поэтапно в течение 5–10 лет (до 2033 года).







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