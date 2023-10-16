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Пражские Винограды вновь вошли в число самых крутых районов мира

Новости 420on
19 октября 2023
10:00
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Пражские Винограды заняли 28-ю строчку в рейтинге самых крутых (cool) районов мира. Об этом сообщил международный журнал Time Out, который составляет рейтинг. Винограды уже не в первый раз попадают в этот список: два года назад он был включен в него, а в прошлом году его заменила Летна.
Журнал Time Out рассказывает, что Винограды состоят из крутых улиц, на которых расположены рестораны чешской и международной кухни, кафе, пивные и зеленые зоны. Редакторы рекомендуют посетить площадь Мира с костелом Святой Людмилы в предрождественский период. «Из этого района, расположенного на вершине холма, открывается захватывающий вид на любимые достопримечательности Праги, включая Пражский Град», — пишет журнал.

Журнал рекомендует посетить такие места, как Cafefin, Lokál Korunní, Vinohradský Parlament či Vinohradský Pivovar. Туристам понравится фермерский рынок на улице Jiřího z Poděbrad, который является одним из самых известных в Праге.

Первое место занимает Колумбия

Всего в рейтинг вошли 40 районов мира. Самый крутой из них — колумбийский Медельин (Laureles). Здесь находится бульвар Ла 70, который особенно оживлен в ночное время. Журнал подчеркивает обилие предприятий, а также аутентичность, которая не исчезает даже с ростом популярности района.

Второй лучший район — Смитфилд в Дублине, описанный редакторами Time Out как место, где традиции смешиваются с активизмом, а история — с современностью. Опять же, обращает на себя внимание разнообразный выбор заведений, рассчитанных как на плотоядных, так и на вегетарианцев и веганов, а любители индустриальной архитектуры также будут в восторге.

В рейтинге также представлены Caranbanchel в Мадриде, Havnen в Копенгагене, Sheung Wan в Гонконге, Brunswick East в Мельбурне, Mid-City в Новом Орлеане, Isola в Милане, амстердамский Neighbourhood West, а завершает десятку лидеров Tomigaja в Токио.

Кроме того, в десятку вошли марсельский Кур Жюльен, Лейт в Эдинбурге, Коста-да-Капарика в Алмаде (Португалия) напротив Лиссабона, берлинский Нойкёльн, лондонский Кингс-Кросс и Кантонментс в столице Ганы Аккре.

Из пражских районов в рейтинг Time Out в прошлом попали Голешовице и Нове Место, а также Летна и Винограды. Прага как таковая была признана международным журналом самым красивым городом планеты. 
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