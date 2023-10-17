Автошкола в Праге стоит почти в два раза дороже, чем в Остраве

«Я не хочу, чтобы у нас была очередная автошкола, в которой толпы учеников сменяют друг друга, как на конвейере», — говорит Павел Грейнер, инструктор и владелец пражской автошколы King. Это одна из самых дорогих в столице. Он подчеркивает, что кредо его автошколы — настоящее наставничество и человечность.

Это то, что заявляют все автошколы, но не все из них придерживаются обещаний. Во всяком случае, у King есть положительные отзывы клиентов на независимых порталах, так что школа не боится требовать больше за свои услуги.

Трехмесячный курс стоит 28 500 крон, интенсивный месячный курс — 30 500 крон, плюс еще 1 500 крон за обучение вождению на «автомате». А в режиме VIP эти услуги обойдутся в 42 000 крон.

Права на мотоцикл с 16 лет (А1) с диапазоном в 20 часов вождения можно получить за 25 500 крон, права на мотоциклы мощностью от 25 кВт до 35 кВт, которые можно водить после 18 лет (А2), обойдутся в 28 500 крон, а комбинация автомобиля и мотоцикла в данной категории оценивается в 53 500 крон.

Еще одна хорошо зарекомендовавшая себя столичная компания — автошкола Krátký: базовая цена — 21 900 крон, занятия с автоматом — дополнительно 5 000 крон, экспресс-обучение — 29 900 крон, мотоцикл с 16 лет (А1) — 26 200 крон, с 18 лет (А2) — 28 100 крон.

Один бренд, разные условия

Расширенным брендом является автошкола Nobe, работающая по франшизе в 11 городах. Оценки учеников на независимых порталах различны, цены также зависят от места расположения.

В Праге стоимость курса на 90 дней при занятиях один раз в неделю составляет 23 800 крон. Если вы ходите четыре раза в неделю и курс длится 26 дней, то он стоит 30 800 крон.

Однако в центре Остравы курс в автошколе Nobe стоит 16 800 крон за базовый 90-дневный курс и 21 800 крон, если ездить четыре раза в неделю.

А автошкола Vlasta Tichá в Остраве берет всего 14 900 крон за базовое обучение на легковой автомобиль и 18 000 крон за экспресс-курс.

В Брно базовый курс в автошколе Nobe стоит 20 800 крон, что на 3 000 дешевле, чем в Праге, но на 4 000 больше, чем в Остраве. Ускоренный курс четыре раза в неделю стоит 25 800 крон.

В брненской автошколе Pelikán базовая подготовка на легковом автомобиле стоит 19 500 крон. Если обучение совмещается с вождением мотоцикла, то в зависимости от его категории — от 28 700 до 30 700 крон.

Лучший выбор по рекомендации

При выборе автошколы, однако, главным критерием не должна быть разница в цене в пределах нескольких тысяч. Самое главное — это рекомендации, причем не стоит полагаться только на отзывы в социальных сетях — лучше всего подойдут личные рекомендации знакомых в этом районе, если таковые имеются.

Качество автошколы не зависит от того, что ее рекламирует знаменитость. Недобросовестные автошколы с красивыми презентациями в интернете не следят за временем, не уделяют должного внимания ученикам, а потом, когда будущие водители хотят перевестись в другое место, автошкола не выдает им свидетельство о пройденных занятиях, которое признается при переводе в другую автошколу. Или они пытаются взимать за это деньги, что незаконно.