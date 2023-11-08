Не храните деньги у адвокатов, это небезопасно, советуют эксперты

Это одна из типичных историй в деле пражского адвоката Ханы Суковой. В июне прошлого года супружеская пара продавала квартиру. Пять миллионов, за которые они договорились о продаже, должны были — как и положено — остаться на хранении у адвоката. Супруги должны были их получить, когда через месяц земельный кадастр зарегистрирует нового владельца.

Квартира действительно была передана, но деньги на счет продавцов так и не поступили.

Адвокат Сукова обвиняется в крупных хищениях по ряду аналогичных дел с сентября прошлого года. Однако в среду издание Seznam Zprávy заявило, что убедительные доказательства денежных махинаций адвоката существовали еще пять лет назад.

Никто не вмешался, и сегодня в деле фигурируют 44 обманутых человека, у которых нет ни имущества, ни денег. В полицейских документах хищение оценивается в 153 млн крон, которые адвокат Сукова, как и в вышеупомянутом случае, взяла на хранение в сделках с недвижимостью.

В связи с этим делом сенатор и адвокат Хана Кордова Марванова (избрана по списку KDU+ODS+TOP 09) открыто призывает людей не доверять свои деньги адвокатам при сделках с квартирами, домами или землей.

Почему она советует отказаться от этой самой распространенной формы эскроу?

По мнению сенатора, случай с Ханой Суковой показывает, что система хранения денег на счетах адвокатов (эскроу) небезопасна. Если адвокат украдет деньги, то клиенты не получат компенсации.

«Сегодня эскроу с адвокатами — это очень рискованный, опасный продукт», — сказала Хана Кордова Марванова, обосновывая свое обращение.

Нет страховки — нет компенсации

Эскроу с поверенными, которым люди часто переводят свои сбережения, сегодня строятся исключительно на доверии к тому, что деньги благополучно перейдут от одной стороны сделки к другой. То есть на рассчете, что адвокат не присвоит их себе.

Конечно, поверенные обязаны страховаться от потерь — и делают это, предоставляя эскроу. Но эта страховка распространяется только на те случаи, когда, например, поверенный не справляется со своими обязанностями и случайно переводит деньги не на тот счет. Страхование не распространяется на хищения и другие преступления.

«Клиент никак не защищен, он не может застраховаться или сделать что-то, чтобы предотвратить это, — все строится только на предположении, что адвокат — надежный человек», — подтверждает свой опыт Дана Круденцова, одна из жертв очередного громкого дела об адвокатском мошенничестве.

Еще в 2017 году суды наказали адвоката Милоша Власака за растрату. В общей сложности 70 клиентов, продавших свою недвижимость, лишились 65 млн крон. Он попросту потратил эти деньги.

Поэтому сенатор Кордова Марванова хочет добиться внесения изменений в Закон об адвокатуре, поправка к которому в настоящее время находится на стадии обсуждения. Адвокаты, оказывающие эскроу-услуги, должны быть в обязательном порядке застрахованы.

«В конце концов, это нормально, что жертва преступления должна получить компенсацию. Например, как в случае автомобильной аварии, когда ущерб покрывается обязательным страхованием ответственности. Здесь же люди вообще не защищены страхованием», — поясняет Марванова.

Чешская коллегия адвокатов ранее утверждала, что обращалась за страховкой, но не смогла найти на рынке ни одной страховой компании, которая была бы готова застраховать нецелевое расходование средств.

Если страховые компании не будут заинтересованы в предоставлении такого продукта даже после возможного введения обязательного страхования (возможно, потому, что сочтут его слишком рискованным), юристы просто перестанут предлагать эскроу, считает Кордова Марванова. И люди начнут обращаться к более безопасным банкам, которые также предоставляют услугу временного хранения денег на «нейтральной» территории.

«Тот, чей продукт безопаснее, займет этот рынок», — говорит Кордова Марванова.

Доверяйте проверенным

Пресс-секретарь Коллегии адвокатов Ива Халоупкова не стала комментировать существующую идею обязательного страхования эскроу.

В прошлом году председатель палаты Роберт Немец признал, что эскроу основано на доверии к адвокату: он посоветовал людям и компаниям обращаться к адвокатам с хорошей репутацией и опытом.

«Когда вы больны, вы также обращаетесь к врачу, которому доверяете», — сказал Немец.

Но адвокат Сукова выполнила это условия: 73-летняя доктор юридических наук, имеющая отличную репутацию, 15 лет проработала со многими авторитетными агентствами недвижимости, которые заключили с ее помощью сделки на сотни миллионов.

Теперь Хане Суковой грозит до десяти лет лишения свободы. В непубличном постановлении о возбуждении уголовного дела, с которым ознакомился Seznam Zprávy, сотрудники полиции утверждают, что она снимала деньги клиентов наличными и пополняла недостающие средства на своих счетах за счет новых сделок с недвижимостью. Таков принцип работы «самолета», который рухнул в сентябре прошлого года.

В связи с этим делом Чешская коллегия адвокатов летом изменила правила эскроу. Клиенты могут договориться с адвокатами о том, чтобы деньги поступали на счет с регулярным мониторингом: клиент получает текстовое сообщение при каждом движении денег на счете.

Однако, по мнению Кордовой Марвановой, этого недостаточно, поскольку фактически клиент узнает о потере денег тогда, когда уже поздно. «Это не та система, которая поможет людям сберечь деньги», — сказала Марванова, которая собирается обсудить изменение закона с Чешской ассоциацией адвокатов.

У преследуемого адвоката Суковой, похоже, мало шансов вернуть 153 млн крон своим клиентам. На допросе она не сказала сотрудникам полиции, где именно оказались деньги.

«Она неоднократно заявляла, что знала, что поступает неправильно», — написали детективы в постановлении о возбуждении уголовного дела, добавив, что Сукова использовала часть денег «для собственных нужд».

У Ханы Суковой нет имущества, из которого можно было бы возместить ущерб. Полиция изъяла только 10 млн крон с других счетов, а также коттедж в горах и два автофургона у дочери адвоката (ей также предъявлено обвинение, поскольку она участвовала в махинациях в качестве сообщницы).

Как работает адвокатский эскроу

Адвокатский эскроу — это хранение денег на нейтральной, безопасной «территории» до завершения оговоренной сделки. Чаще всего это происходит при купле-продаже недвижимости. Покупатель переводит деньги на специальный счет, открываемый адвокатом. Деньги остаются там до тех пор, пока в земельном кадастре не будет зарегистрирован новый владелец. Затем поверенный дает указание перевести деньги со счета на счет продавца. То же самое происходит, например, при продаже компании, когда на кону стоят десятки или сотни миллионов. Адвокат не должен прикасаться к деньгам, находящимся в эскроу, иначе это хищение. Чешская коллегия адвокатов утверждает, что безжалостно карает подобные случаи лишением лицензии.