Борьба за террасы: рестораторы в Праге снова в центре конфликта с городскими властями

Некоторые из них отозвали свои иски из-за того, что им якобы пообещали не начислять штрафы, если они не обратятся в магистрат. Забранский, однако, это отрицает.

Городские службы давно критикуют нежелание городских властей обсуждать претензии к внешнему виду террас ресторанов. Речь, например, об уменьшении максимального размера террас ресторанов, которое, по некоторым данным, достигает двух третей, а также о распоряжении демонтировать навесы.

Без навесов невозможно эксплуатировать террасы большую часть года в плохую погоду, говорится в пресс-релизе рестораторов.

Штрафы за незаконную эксплуатацию террас

Прага задалась целью решить проблему очень нестандартно выглядящих или слишком больших ресторанных террас в историческом центре Праги, особенно на Королевской дороге в Праге 1, еще в 2021 году, когда была утверждена концепция террас. Впоследствии были также установлены правила внешнего вида, размера и функционирования террас в охранной зоне.

Однако некоторые операторы ресторанов не согласились с условиями и не подписали новые договоры, в результате чего получили от города уведомление, которое решили не соблюдать и продолжили работать.

Подавляющее большинство из сотен заведений согласились с условиями и подписали новые договоры, однако около 12 из них решили подать на город в суд. Несколько исков Прага уже выиграла.

Но некоторые судебные процессы еще продолжаются, и на горизонте могут появиться новые, поскольку предприятия, отказавшиеся подписать новые договоры, были оштрафованы городом на несколько миллионов крон незаконное использование своих помещений. И это несмотря на то, что некоторые из них отозвали свои иски, как того требовал город.

«Мы пережили ковид, но штрафы огромные»

«Нам обещали, что если мы отзовем иски, будем как-то сотрудничать и уважать их (города) предложения, то штрафов не будет. Это было сказано, но нигде не написано, не подтверждено», — сказала, например, Жанета Марко, управляющая рестораном Al minuto на Староместской площади.

«Мы отозвали иски, верили, что как-то договоримся, а как только отозвали иски, получили огромные штрафы. Это 2,5 миллиона крон. Мы пережили ковид, мы не уволили ни одного человека, мы стараемся, чтобы все работало, мы даже не перестали платить за аренду сада», — добавила она.

Кроме того, по ее словам, компания уже согласилась на все просьбы городских властей по поводу внешнего вида террас, например, сделать их меньше или убрать несанкционированные ограждения и цветочные горшки.

«Они хотели все убрать, мы убрали все, кроме навесов, у нас остались только столы, стулья и навес», — пояснила управляющий директор предприятия.

Она аргументирует свою позицию тем, что для безопасности гостей и сотрудников необходимо оставить закрепленные навесы, которые городские власти требуют заменить, например, зонтами.

Аналогично высказываются и другие операторы, жалуясь на установленные параметры и наложенные штрафы.

Адам Забранский, заместитель мэра Праги по имуществу, описывает ситуацию иначе.

«Летом я уведомил операторов письмом, что если они не отзовут иски, то после окончания судебных разбирательств мы не будем заключать с ними новые договоры», — заявил советник. Он добавил, что в документе нет ни слова о том, что штрафы не взыскиваются.

«Я не могу себе представить, чтобы я обратился в какой-либо городской орган с предложением простить штрафы. Эксплуатировать эти палисадники без договора было большой ошибкой», — добавил Забранский.

«Пусть суд решит, адекватна ли сумма штрафа или, может быть, уменьшит ее. Выгода с нашей стороны заключается в том, что город не будет заключать с должниками никаких договоров», — сказал он, добавив, что город не намерен прощать штрафы.

Тем не менее, по его словам, судебные разбирательства подходят к концу, иски сокращаются, подписываются новые контракты.

Например, по словам Забранского, в ходе компромисса между городом и операторами была найдена договоренность о террасах в районе Dražický náměstí, у мостовой башни на Малой стороне, где площадь была почти полностью занята террасами трех местных предприятий.

Однако операторам такой подход не нравится. «Мы обжаловали штраф. Мы с ним не согласны. Мы выполнили все замечания с их стороны, убрали все, кроме навесов», — сказала Марко.

«Мы должны были подписать новый договор, я жду уже три недели, и ничего не происходит. Мне пообещали, что город не будет возражать против его подписания, поскольку мы все убрали, но я еще не видела контракта, поэтому не могу сказать, подпишем ли мы его. Но мы хотим его подписать», — заключила Марко.

По ее словам, если город будет настаивать на штрафе в указанном размере, то это существенно ограничит работу предприятия, грозя увольнением сотрудников и, соответственно, снижением качества обслуживания, а в крайнем случае, возможно, и закрытием ресторана.

На отсутствие участия в процессе принятия решений жалуется не только управляющая ресторана на Староместской площади, но и некоторые другие операторы, а также председатель Ассоциации владельцев недвижимости Праги 1 Йиржи Яромержский.

«Муниципалитет, который отвечает за палисадники, полностью игнорирует тот факт, что у некоторых там есть собственность. Ее нельзя отобрать», — пожаловался Яромержский.

«Никого не волнует, что думает владелец собственности о том, что перед его домом есть терраса ресторана. Их не волнует, хочет владелец этого или нет», — сказал он.

Большинство операторов ресторанных террас в центре Праги согласились с новыми условиями и подписали новые договоры. Не все из них полностью соблюдают правила, как показали проверки, проведенные муниципалитетом в этом году.

Однако ситуация постепенно улучшается. В ходе первой проверки в июне было установлено, что около двух третей предприятий нарушили правила, а в октябре — только треть.