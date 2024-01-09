ФОТО: В Праге появятся новые трамваи





Škoda ForCity Plus Praha 52T — пятисекционный, 100% низкопольный, односторонний трамвай без единой ступеньки во всем пассажирском салоне. Автором дизайна является команда Škoda Group под руководством Томаша Хлудила.





«Длина трамвая составляет 32 метра, он оснащен полнофункциональным кондиционером с экологическим хладагентом, системой защиты от столкновений, автоматическим подсчетом пассажиров, энергосберегающим светодиодным освещением салона и экстерьера, 70 мягкими сиденьями, 44 из которых расположены по направлению движения, а 26 — против направления движения», — рассказал Новинкам Яромир Елинек, директор по продажам отдела общественного транспорта в Чешской Республике и Словакии компании Škoda Group.









По сравнению с предыдущими трамваями 15T, вместимость новых вагонов увеличится на 33 пассажира, или почти на 16%.





«Пассажиры оценят новую информационную систему из шести больших экранов по всей ширине прохода и более интуитивно понятное управление кнопками для открытия дверей и подачи сигнала водителю», — добавил Елинек.



Новый трамвай обещает плавную, комфортную и тихую езду, а также снижение износа колес и рельсов. «Это решение повлияет на увеличение срока службы транспортных средств, например, оно предполагает до 50% больший пробег колес, чем у трамваев типа 15T, и в конечном итоге снизит затраты на обслуживание шасси и его самых дорогих компонентов», — пояснил директор по продажам отдела общественного транспорта в Чехии и Словакии из Škoda Group.





Прага подписала восьмилетний контракт на покупку 40 трамваев и опцион на поставку еще до 160 единиц. Общая стоимость контракта составляет почти 16,602 миллиарда крон, и это одна из крупнейших инвестиций в новые трамваи в современной истории DPP.





Ожидается, что первые 20 новых трамваев прибудут в Прагу в декабре 2025 года, а следующие 20 вагонов — годом позже, к концу декабря 2026 года.









По сравнению с предыдущими трамваями 15T, вместимость новых вагонов увеличится на 33 пассажира, или почти на 16%.





«Мы основывались на многолетнем опыте эксплуатации сочлененных трамваев 14T и 15T. Мы подписали контракт с победителем в конце 2023 года, и сейчас рабочие команды обеих сторон работают над уточнением технических деталей для производственной документации», — сказал Петр Витовски, генеральный директор Пражской транспортной компании.





«Первые пассажиры смогут прокатиться на новом трамвае в тестовом режиме уже в следующем году. Мы должны получить первые 20 транспортных средств не позднее 2 декабря 2025 года, а вторые 20 — не позднее 31 декабря 2026 года», — пояснил директор он.





«Опцион позволяет нам приобрести еще до 160 транспортных средств и постепенно заменить значительную часть нынешних высокопольных транспортных средств, если нам удастся получить финансирование на покупку от города Праги. Если бы мы использовали контракт в полном объеме, поставка последнего вагона пришлась бы на 2032 год», — добавил Витовски.





«Нам нужны новые трамваи»





Прага нуждается в новых трамваях главным образом из-за запланированного строительства новых линий, считает руководство города. В ближайшие несколько лет город планирует пустить трамваи на Вацлавской площади, вокруг главного железнодорожного вокзала, а также в Бонице, Здибах, Сухдоле, вокруг больницы Мотол, в Коморжанах и Йижни Место, а также создать трамвайный маршрут вокруг центра города.





«Хотя Прага и транспортная компания закупали новые трамваи типа 14T и 15T в течение последних двадцати лет, они служили для обновления парка в качестве замены нежизнеспособных высокопольных трамваев, но не для увеличения количества транспортных средств. В то время, когда новые линии в Праге практически не строились, этого могло бы быть достаточно», — говорит заместитель мэра столицы Зденек Гржиб.









В основе новых трамваев лежит ряд проверенных временем элементов, но есть и ряд инноваций. Одно из них — система защиты от столкновений, которая должна снизить вероятность столкновений на дорогах.





«Для этого используется комбинация двойной технологии LiDAR и HD-камер, а также точная локализация с помощью записанных в автономном режиме HD-карт и одометрии. Такая система позволяет создать виртуальный туннель, в котором трамвай обнаруживает препятствия с точностью до 10 см, обеспечивает раннее предупреждение, минимизирует количество ложных срабатываний и своевременно активирует экстренное торможение», — объясняет Томаш Игначак, президент по регионам CZ&SK в Škoda Group.





Каждый новый трамвай оснащен антипробуксовочной системой, чтобы снизить вероятность столкновений на дорогах.