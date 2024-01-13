Рекордный контракт на строительство линии D пражского метро могут расторгнуть

По мнению ведомства, компания-победитель, Subterra из группы Metrostav, предоставила в своем предложении информацию, в достоверности которой есть серьезные сомнения.

В частности, речь идет об опыте ключевых менеджеров, которые должны были руководить сложным строительством, и о рекомендациях по проектам, которые компания строила в прошлом.

«Выяснилось, что в конкурсной документации не было документов, на основании которых заказчик мог бы сделать однозначный вывод (что Subterra соответствовала условиям конкурса)», — говорится в решении Управления по защите конкуренции (ÚOHS). Решение не является окончательным, и теперь дело, скорее всего, будет передано председателю управления Петру Млсне в рамках апелляции.

В своем решении ведомство не говорит прямо, что Subterra солгала. Но чиновники резюмируют, что компания не смогла предоставить убедительных доказательств того, что ее рекомендации были соответствующими. В решении также говорится, что спорные справки повлияли на общий результат конкурса: если бы транспортная компания отклонила их как неубедительные, Subterra потеряла бы очки и не выиграла. Она заняла бы третье место.

Пражская городская транспортная компания как заказчик контракта требовала, чтобы на следующем этапе строительства метро D на высоких должностях работали менеджеры по строительству с особым опытом.

Subterra утверждает, что выполнила все условия конкурса и что она отправила на конкурс правдивые документы.

«Subterra может подтвердить свои ссылки сотнями документов, включая контракты на выполнение работ, акты о надлежащем выполнении работ, планы размещения персонала, бюджеты, фотографии или показания под присягой», — заявил в конце прошлого года пресс-секретарь компании Владислав Бенеш.

Открытие до 2031 года

Пражская транспортная компания исключила международный консорциум в составе Porr и Vinci из громкого тендера на строительство следующей очереди метро D в начале сентября. Причиной стало несоответствие условиям тендера.

Вторая очередь метро D начнет строиться не раньше весны. Пока неизвестно, как повлияют на этот план споры по поводу результатов публичного тендера.

Пражская транспортная компания объявила победителем Subterra: ее ставка в почти 30 млрд оказалась на 2 млрд выше цены, по которой предлагали построить будущий участок между станциями Olbrachtova — Nové Dvory Porr и Vinci.

В прошлом году руководство Праги рассчитывало открыть продолжение линии D в 2029 году, но сегодня уже говорят о том, что из-за сложностей с тендером эта дата, вероятно, будет перенесена на 2031 год.