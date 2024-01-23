Личный опыт: как уведомить об иностранном гражданстве, не нарвавшись на «уголовку» или штраф в РФ?

История вопроса





Гражданин РФ может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с законом или международным договором РФ. Приобретение гражданином иного гражданства не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Гражданин России, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ, за исключением случаев, предусмотренных законом или международным договором РФ. Соответствующего договора с Чехией нет, указано на сайте посольства России в Чехии.





В августе 2014 года вступили в силу поправки к федеральному закону РФ № 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона „О гражданстве Российской Федерации“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации». С 2014 года граждане РФ обязаны уведомлять МВД России о наличии у них иного гражданства либо вида на жительство или иного действительного документа, подтверждающего право на их постоянное проживание в иностранном государстве (независимо от времени их приобретения). Ранее уведомлять об иностранном гражданстве, ПМЖ или ВНЖ можно было как лично в отделении МВД, так и заказным письмом через Почту России, однако в октябре 2023 года правила изменились, а санкции были ужесточены.



В России 26 октября 2023 года вступил в силу РФ 138-ФЗ от 23.04.2023, который изменил порядок и сроки подачи гражданами РФ уведомления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо о получении вида на жительство (иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства). В России 26 октября 2023 года вступил в силу новый закон о гражданстве РФ 138-ФЗ от 23.04.2023, который изменил порядок и сроки подачи гражданами РФ уведомления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо о получении вида на жительство (иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства).





По новому закону подать такое уведомление можно будет не только в территориальный орган внутренних дел, но также в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение — в том случае, если гражданин находится за пределами РФ. Срок подачи уведомления теперь составляет 60 календарных дней со дня приобретения иностранного гражданства или получения ПМЖ (ВНЖ). Гражданин, не подавший уведомление в указанный срок, должен сделать это не позднее 60 календарных дней со дня въезда в РФ. Ранее на исполнение этой обязанности отводилось 30 дней.





Порядок подачи соответствующих уведомлений и их формы установлены отдельным приказом МВД России от 20 сентября 2023 г. № 689. Рекомендуемый образец заявления/уведомления прилагается к Приказу МВД (реквизиты документа указаны выше). Процедура подачи уведомления бесплатна. Уполномоченный орган может отказать в приеме уведомления в случае заполнения формы заявления с нарушением требований, при отсутствии необходимых документов или их недействительности.





Подача уведомлений на бумажном носителе осуществляется непосредственно в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России на региональном или районном уровне по месту обращения уведомителя либо в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (Госуслуги).





Санкции





За нарушение установленного срока подачи уведомлений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1 000 рублей (ст. 19.8.3. КОАП РФ), а за неисполнение этой обязанности — уголовная ответственность, в виде штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до четырехсот часов (ст. 330.2 УК РФ). К тому же вас могут не выпустить из страны, пока идет судебное разбирательство по данному вопросу (такие прецеденты уже есть).





Консульства РФ в других странах





По новому закону за границей такие уведомления должны принимать российские консульства и консульские отделы посольства, однако на практике этого не происходит.





На сайте посольства России в Чехии в январе 2024 года по-прежнему указано, что «Дипломатические представительства и консульские учреждения МИД России не уполномочены принимать упомянутые уведомления, пересылать их в МВД России, а также выдавать любые относящиеся к этой процедуре справки».





При этом в официальном ответе на запрос органы МВД РФ указывают, что «в соответствии с частью 2 статьи 11 Закона от № 138-ФЗ, уведомление о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства, гражданин Российской Федерации, находящийся за пределами Российской Федерации, может подать соответствующее уведомление в дипломатическое представительство или консульское учреждение».





Возможно, нестыковки связаны с тем, что закон только вступил в силу и порядок приема таких уведомлений в консульских учреждениях пока не установлен.





Как подать уведомление об иностранном гражданстве в России





На сегодняшний день осталось только два варианта подачи уведомления об иностранном гражданстве или виде на жительство после въезда в Россию: лично в территориальном отделении по делам миграции МВД РФ по месту жительства (регистрации) или в электронном виде через портал Госуслуг. Последний вариант имеет свои преимущества: услуга оказывается в течение одного рабочего дня и не нужно стоять в очередях в госучреждения. Однако могут возникнуть и определенные сложности — рассказываем, какие именно.





Регистрация на портале Госуслуг





Чтобы зарегистрироваться на портале «Госуслуги», вам нужно находиться на территории России. Создать учетную запись на портале можно и онлайн, однако подтвердить ее из-за рубежа невозможно. Чтобы учетная запись перешла в статус «Подтвержденная» и через нее можно было подавать уведомления и совершать иные действия, необходимо лично прийти в МФЦ, чтобы сотрудник центра подтвердил вашу личность и перевел учетную запись в нужный статус. Вторым вариантом подтверждения учетной записи на Госуслугах является идентификация личности через интернет-банкинг, третьим — оформление на портале Госуслуги заказного письма на свое имя, в котором в течение двух недель вам по адресу проживания или регистрации в РФ пришлют код активации учетной записи. Следует также заметить, что сайт Госуслуг в Чехии заблокирован, как и некоторые другие российские сайты, поэтому, если вы проходите процесс регистрации из-за рубежа, вам нужно воспользоваться VPN.



На портале Госуслуг (в отличие от посещения МВД и подачи уведомления в бумажной форме) вам не нужно заполнять никаких анкет. На сайте вас попросят проверить свои данные, отсканировать российский паспорт (какие именно страницы — указано на портале), затем отсканировать документ об иностранном гражданстве и указать основание для получения ВНЖ, ПМЖ или гражданства (например, брак с гражданином другого государства, проживание в стране более 5 или 10 лет и др.).



Внимание!

Если вы подаете уведомление через портал Госуслуг, вам обязательно нужно загрузить файл с фотографией (сканом) заграничного паспорта РФ (первая страница) и страницы, с отметкой пересечения таможенного контроля РФ не позднее шестидесяти календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию, на сегодняшний день.





Если вы этого не сделаете или срок превысит 60 дней, в предоставлении услуги (подаче уведомления) вам будет отказано.





Если все условия соблюдены и документы отправлены, на почту вам придет подтверждение, что услуга оказана и уведомление принято. Срок оказания услуги — один рабочий день.





Какие сроки прописаны в законе





Согласно новому закону, гражданин РФ обязан подать уведомление об иностранном гражданстве или виде на жительство в течение 60 дней с момента въезда в Россию.





Приводим официальные комментарии МВД РФ:





«Разъясняю, что в соответствии с частью 6 статьи 11 Закона от № 138-ФЗ уведомление о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства подается не позднее чем в течение 60 календарных дней со дня приобретения гражданином Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство (подданство) иностранного государства либо получивший вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и не подавший уведомление о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства в срок, установленный настоящей частью, в связи с нахождением за пределами Российской Федерации, обязан подать уведомление о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства не позднее 60 календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию на сегодняшний день».