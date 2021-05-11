Строительство канатной дороги из Подбабы в Богнице под угрозой из-за решения чиновников

Для строительства необходимо положительное заключение EIA.





Канатная дорога должна была обеспечить недостающее прямое сообщение между Прагой 6 и Прагой 8, пока не будет построена запланированная трамвайная линия с новым мостом в Трое.





Станции Подбаба, Троя и Богнице должны были находиться на более чем двухкилометровой трассе. Канатная дорога смогла бы перевозить до 2 300 человек в час. Согласно более ранней информации, сметная стоимость строительства составляла два миллиарда крон.





С другой стороны, с экологической точки зрения проект является приемлемым, говорится в документе, поскольку канатная дорога окажет минимальное воздействие на воздух, климат, почву, воду, природные ресурсы и материальные ценности. Кроме того, она не окажет существенного влияния на жизнь населения. Однако, по словам чиновников, проблема заключается в расположении канатной дороги и ее трассы. Это повлияет на фундаментальные и уникальные особенности бассейна Троя и его ландшафтные ценности. Согласно документу, проект снизит ценность территории и вызовет значительные и необратимые изменения. «Таким образом, проект является неприемлемым с точки зрения его воздействия на ландшафт и его экологические функции, а также воздействия на культурное наследие», — говорится в материале.





Некоторые жители и общественные объединения выступали против канатной дороги в прошлом. Кроме того, проект стал объектом критики со стороны некоторых политиков, которые назвали его бессмыслицей и пустой тратой денег. В сентябре прошлого года финансовый советник Праги Зденек Коваржик (ODS) даже заявил на заседании совета, что точно не выделит денег из городского бюджета на такую «ерунду».





Помимо канатной дороги, город также планирует построить трамвайную линию. Она пройдет от Подбабы до Трои по новому мосту, который будет построен через Влтаву в районе Цисаржского острова. Стоимость проекта оценивается в 6,5 миллиарда крон, строительство может начаться в 2030 году и продлиться четыре года.