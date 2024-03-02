«Мы все знаем, что это фикция». Россияне в Чехии голосуют за президента и стоят в длинной очереди

Избирательный участок находится в консульском отделе посольства на улице Ukrajinských hrdinů. Для участия в выборах россиянам достаточно предъявить действующий паспорт.





С утра перед зданием посольства образовалась длинная очередь избирателей. По данным Министерства внутренних дел, в Чехии проживает около 38 000 граждан Российской Федерации.





Это не выборы





«Мы все знаем, как все обернется, но для меня все равно важно иметь возможность прийти и проголосовать», — сказала одна из ожидающих женщин, которая призналась, что ее не удовлетворило предложение кандидатов. «Хорошего кандидата не будет, они все ушли или убиты», — добавила она о ситуации в России.





«Это не выборы», — добавил другой ожидающий избиратель, который сказал, что Россия «оккупирована путинским режимом, а российский народ — заложник Путина». Он не видит выхода из сложившейся ситуации, но надеется, что в будущем будут проведены свободные выборы.



Анонимные анкеты





На месте также находятся активисты, подготовившие анонимные анкеты для избирателей, чтобы сравнить официальные результаты выборов в посольстве с тем, что анонимно сообщают избиратели.





По словам других ожидающих россиян, прийти на выборы — это самое малое, что они могут сделать, хотя они и не верят, что теперь что-то изменится. «Мы все знаем, что это фикция», — сказал один из избирателей о выборах. Другая женщина решила прийти на голосование, чтобы избежать того, что кто-то проголосует за нее. Полицейские патрулируют участок с самого утра.





Еще до голосования стало практически ясно, что Владимир Путин, который правит Россией уже 24 года, останется во главе страны на следующие шесть лет. Помимо Путина, на пост президента официально претендуют еще три кандидата. Первые оценки результатов выборов ожидаются вечером в воскресенье после закрытия избирательных участков.









В Праге у метро Mustek в воскресенье, 17 марта, с 12:00 до 18:00 состоится пикет. В В России на полдень воскресенья назначена акция протеста против режима Путина. Избиратели выразят свое несогласие, придя на избирательные участки в одно и то же время, то есть в полдень. Организаторами акции выступают сторонники недавно скончавшегося российского оппозиционера Александра Навального. Московская прокуратура уже пригрозила участникам акции тюремным заключением.В Праге у метро Mustek в воскресенье, 17 марта, с 12:00 до 18:00 состоится пикет. В описании события организаторы указывают : «17 марта 2024 г. Путин проводит в России аферу под названием «президентские выборы», чтобы оформить свое право находиться у власти еще 6 лет. Никакого выбора у граждан в реальности нет — даже осторожные критики режима не были зарегистрированы кандидатами, голосовать «против всех» тоже невозможно. Тысячи россиян в Чехии публично выступили против Путина ещё в 2022 г., сразу после полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня мы призываем правительства всех стран не признавать узурпатора и военного преступника «президентом». Наши голоса против Путина! Присоединяйся к акции!»





