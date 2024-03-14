В Прагу ежедневно приезжает четверть миллиона человек. Число пассажиров растет год от года

Каждый день Прага растет примерно на пятую часть. Около 260 000 человек приезжают в Прагу на постоянной основе — не менее 10 раз в месяц. Об этом свидетельствуют уникальные анонимные данные, предоставленные SZ Byznys компанией O2 Media в сотрудничестве с центром искусственного интеллекта O2 Dataclair.ai, которые описывают мобильность населения. Речь идет не только о пользователях O2, цифры были пересчитаны с учетом всех пассажиров в Чешской Республике.





Для сравнения: семь лет назад, когда измерялась зона охвата, выяснилось, что около 140 000 человек ездят на работу в Прагу; в 2002 году эта цифра составляла около 95 000.





Неудивительно, что столица привлекает в основном представителей Среднечешского края. Почти половина приезжих приходится на районы Прага-Запад и Прага-Восток.





Но разбивка по округам показывает и другие интересные явления. Например, из Литомержице в Устецком крае в Прагу приезжает больше людей, чем из Млада-Болеслава или Раковника. Из Моравии столица особенно привлекает жителей Всетинского района.





Таким образом, оператор измеряет данные по разным городам страны. Полученные данные анонимизируются, чтобы нельзя было идентифицировать личность.





Как собираются данные





Источником данных является связь SIM-карты с телефонной сетью для абонентов, давших согласие на обработку персональных данных в коммерческих целях. SIM-карта периодически подключается к сети даже при отсутствии активности пользователя, просто чтобы принять звонок или сообщение. Идентификаторы пользователей автоматически удаляются из этих первичных данных. На основе такого анонимизированного набора данных O2 производит перерасчеты и анализ. O2 предоставляет только агрегированные результаты, поэтому индивидуальная идентификация исключена.





Однако абсолютное количество пассажиров не дает полной картины, лучше работать с процентным соотношением. «Население районов не одинаково, поэтому вместо того, чтобы смотреть на абсолютные цифры, лучше посмотреть, какой процент населения данного района ездит на работу», — объясняет представитель O2 Вероника Кучикова.





Из этого следует, что две пятых населения пересекают границы района Прага-Запад не менее 10 раз в месяц и направляются в столицу. Из соседнего района Прага-Восток — треть, а с увеличением расстояния от Праги этот процент уменьшается. Тем не менее есть шесть районов, где по крайней мере каждый 10-й регулярно ездит в столицу.





В данном анализе не оценивалось, ездят ли они на работу, учебу или за покупками.





Наибольший трафик в столичном регионе наблюдается в будние дни. Около 300 000 человек приезжают в город и проводят в нем не менее трех часов. В выходные эта цифра снижается почти вдвое. Меньше всего людей приезжает в Прагу по воскресеньям. По мнению аналитиков, спад по пятницам вызван тем, что многие работают из дома или используют отпуск для длинных выходных, поэтому в столицу приезжает не так много людей.





Начало года демонстрирует еще один феномен. «В январе мы видим, что количество пассажиров медленно, но верно растет, и ситуация возвращается в нормальное русло», — комментирует данные Кучикова.





Эти данные подтверждаются данными Института планирования и развития города Праги (IPR). Он тоже сотрудничает с операторами. «Согласно анонимным данным проекта "Данные о местоположении мобильных операторов для городского планирования", ежедневно по будням в Прагу приезжает 250-280 тысяч человек», — говорит представитель IPR Марек Ваха, ссылаясь на приложение института, которое отслеживает поведение пользователей.





По словам пресс-секретаря, институт рассчитывает на уникальные поездки до места назначения. У этой сложно звучащей формулировки есть довольно простое объяснение. «Если кто-то ездит в Прагу 10 раз в день, то он либо водитель DPD/PID, либо энтузиаст, — с улыбкой говорит Ваха. — Но мы считаем регулярной поездкой только ту, которая ведет к пункту назначения, где он провел больше всего времени в течение дня».





Человек должен находиться на месте не менее получаса. «Если он ходит на работу/в школу/и т. д. 10 дней подряд, то это 10 поездок», — сказал представитель.





Несмотря на то, что это большое число, Ваха говорит, что город готов к волнам пассажиров. «Прага готова к таким объемам, поездки на работу из региона — естественная часть функционирования столичного региона», — говорит представитель IPR.





По его словам, тип транспорта и его качество вызывают дискуссии. Это значит, что регулярные поездки стоит переориентировать на общественный транспорт. Еще один момент, который необходимо решить, — это ограничение продолжения масштабной субурбанизации, или, как объясняет Ваха, «перемещения жителей из города в регион для получения жилья, в то время как город остается местом их работы, учебы и отдыха».