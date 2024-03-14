ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
В Прагу ежедневно приезжает четверть миллиона человек. Число пассажиров растет год от года
26 марта 2024
10:30
316
Каждое утро в Прагу прибывает более 250 000 человек, свидетельствуют данные компании O2. Из некоторых районов более трети населения приезжает в столицу на работу.
Каждый день Прага растет примерно на пятую часть. Около 260 000 человек приезжают в Прагу на постоянной основе — не менее 10 раз в месяц. Об этом свидетельствуют уникальные анонимные данные, предоставленные SZ Byznys компанией O2 Media в сотрудничестве с центром искусственного интеллекта O2 Dataclair.ai, которые описывают мобильность населения. Речь идет не только о пользователях O2, цифры были пересчитаны с учетом всех пассажиров в Чешской Республике.
Для сравнения: семь лет назад, когда измерялась зона охвата, выяснилось, что около 140 000 человек ездят на работу в Прагу; в 2002 году эта цифра составляла около 95 000.
Неудивительно, что столица привлекает в основном представителей Среднечешского края. Почти половина приезжих приходится на районы Прага-Запад и Прага-Восток.
Но разбивка по округам показывает и другие интересные явления. Например, из Литомержице в Устецком крае в Прагу приезжает больше людей, чем из Млада-Болеслава или Раковника. Из Моравии столица особенно привлекает жителей Всетинского района.
Таким образом, оператор измеряет данные по разным городам страны. Полученные данные анонимизируются, чтобы нельзя было идентифицировать личность.
Как собираются данные
Источником данных является связь SIM-карты с телефонной сетью для абонентов, давших согласие на обработку персональных данных в коммерческих целях. SIM-карта периодически подключается к сети даже при отсутствии активности пользователя, просто чтобы принять звонок или сообщение. Идентификаторы пользователей автоматически удаляются из этих первичных данных. На основе такого анонимизированного набора данных O2 производит перерасчеты и анализ. O2 предоставляет только агрегированные результаты, поэтому индивидуальная идентификация исключена.
Однако абсолютное количество пассажиров не дает полной картины, лучше работать с процентным соотношением. «Население районов не одинаково, поэтому вместо того, чтобы смотреть на абсолютные цифры, лучше посмотреть, какой процент населения данного района ездит на работу», — объясняет представитель O2 Вероника Кучикова.
Из этого следует, что две пятых населения пересекают границы района Прага-Запад не менее 10 раз в месяц и направляются в столицу. Из соседнего района Прага-Восток — треть, а с увеличением расстояния от Праги этот процент уменьшается. Тем не менее есть шесть районов, где по крайней мере каждый 10-й регулярно ездит в столицу.
В данном анализе не оценивалось, ездят ли они на работу, учебу или за покупками.
Наибольший трафик в столичном регионе наблюдается в будние дни. Около 300 000 человек приезжают в город и проводят в нем не менее трех часов. В выходные эта цифра снижается почти вдвое. Меньше всего людей приезжает в Прагу по воскресеньям. По мнению аналитиков, спад по пятницам вызван тем, что многие работают из дома или используют отпуск для длинных выходных, поэтому в столицу приезжает не так много людей.
Начало года демонстрирует еще один феномен. «В январе мы видим, что количество пассажиров медленно, но верно растет, и ситуация возвращается в нормальное русло», — комментирует данные Кучикова.
Эти данные подтверждаются данными Института планирования и развития города Праги (IPR). Он тоже сотрудничает с операторами. «Согласно анонимным данным проекта "Данные о местоположении мобильных операторов для городского планирования", ежедневно по будням в Прагу приезжает 250-280 тысяч человек», — говорит представитель IPR Марек Ваха, ссылаясь на приложение института, которое отслеживает поведение пользователей.
По словам пресс-секретаря, институт рассчитывает на уникальные поездки до места назначения. У этой сложно звучащей формулировки есть довольно простое объяснение. «Если кто-то ездит в Прагу 10 раз в день, то он либо водитель DPD/PID, либо энтузиаст, — с улыбкой говорит Ваха. — Но мы считаем регулярной поездкой только ту, которая ведет к пункту назначения, где он провел больше всего времени в течение дня».
Человек должен находиться на месте не менее получаса. «Если он ходит на работу/в школу/и т. д. 10 дней подряд, то это 10 поездок», — сказал представитель.
Несмотря на то, что это большое число, Ваха говорит, что город готов к волнам пассажиров. «Прага готова к таким объемам, поездки на работу из региона — естественная часть функционирования столичного региона», — говорит представитель IPR.
По его словам, тип транспорта и его качество вызывают дискуссии. Это значит, что регулярные поездки стоит переориентировать на общественный транспорт. Еще один момент, который необходимо решить, — это ограничение продолжения масштабной субурбанизации, или, как объясняет Ваха, «перемещения жителей из города в регион для получения жилья, в то время как город остается местом их работы, учебы и отдыха».
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
25 МАРТА 2024
691
Осталась неделя, чтобы подать декларацию о доходах за прошлый год на бумаге. С сегодняшнего дня налоговые инспекции продлевают время работы: все территориальные отделения будут открыты с 08:00 до...
11:30
25 МАРТА 2024
1456
Несмотря на то, что с осени прошлого года украинцы зарегистрировали в Чехии более 21 000 автомобилей, большое их количество продолжает ездить по стране без обязательной регистрации. По оценкам...
12:00
24 МАРТА 2024
1286
Супруги Кёльбловы решили подойти к пчеловодству несколько по-новому. Их пчеловодческое хозяйство Domovina основано на инновационных и экологически безопасных методах.
17:00
21 МАРТА 2024
2494
Разведенные родители платят самые большие суммы алиментов в Праге 2, а самую большую часть своего дохода — в Праге 7. С другой стороны, самые низкие алименты в Лоунах и Есениках, свидетельствуют...
13:30
21 МАРТА 2024
16593
Министерство труда Чехии запустило уникальный электронный магазин. У каждого есть возможность улучшить или расширить свои навыки. Затраты на обучение на сумму до 50 тысяч крон компенсирует...
09:30
21 МАРТА 2024
1769
Рейтинг самых счастливых стран мира, который регулярно составляют с 2012 года, уже седьмой год возглавляет Финляндия. Традиционно первые места в популярном списке занимают страны Северной Европы....
08:00
21 МАРТА 2024
1672
101-ЛЕТНЯЯ ЧЕШКА ПОЛЬЗУЕТСЯ КОМПЬЮТЕРОМ И СМАРТФОНОМ: «Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ ГАМБУРГЕР, НО Я ИДУ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ»
Ярослава Коубкова родилась в октябре 1922 года и является верной болельщицей «Спарты», за которую играл ее муж. Сегодня она живет одна, но ее жизнь обогащают пять внуков и пять правнуков. Ярослава...
22:00
20 МАРТА 2024
1652
Гостиничный стартап Mews привлек еще 100 миллионов долларов от инвесторов. Стоимость компании перевалила за миллиард долларов, что делает ее третьим чешским «единорогом». В прошлом году она...
16:30
20 МАРТА 2024
1780
Прага с ее богатой историей и архитектурой давно стала излюбленным местом для съемок кинематографистов со всего мира. Тут снимается практически все: от фото, рекламы и клипов до художественных,...
14:00
20 МАРТА 2024
784
Население Чешской Республики в 2023 году увеличилось с 10,83 млн до 10,90 млн человек. Об этом 20 марта сообщило Чешское статистическое управление. Росту населения способствовала миграция, при этом...
08:00
20 МАРТА 2024
1563
Бедность и задолженность среди населения Чешской Республики растут, причем наибольшему риску подвержены матери-одиночки, безработные, пожилые люди и люди с психическими расстройствами. Ухудшение...
21:00
19 МАРТА 2024
1555
На первый взгляд, цифры, опубликованные в финансовой отчетности польской группы электронной коммерции Allegro за прошлый год, выглядят многообещающе. Торговая площадка Allegro.cz начала работать на...
18:00
16 МАРТА 2024
9058
Пригородный парк Soutok, который должен появиться в ближайшие годы на месте слияния рек Влтавы и Бероунки на юге мегаполиса, не имеет аналогов в Чехии.
12:40
15 МАРТА 2024
3407
В России начались президентские выборы. Граждане России, проживающие в Чехии, могут проголосовать только в пятницу, 15 марта, в посольстве РФ в пражском районе Бубенеч. Избирательный участок в...
15:00
14 МАРТА 2024
798
Все налогоплательщики, которые хотя бы часть года были самозанятыми и не попадали под действие единой тарифной ставки, должны подать отчет в свою медицинскую страховую компанию. Расчет ежегодной...