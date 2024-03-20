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Пражский торговый центр Máj со скульптурами Давида Черны на фасаде откроется в июне
30 марта 2024
14:00
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Торговый центр Máj, реконструкция которого началась прошлым летом, откроется для посетителей в июне. Реконструкцию проводит строительная компания Metrostav, и ее стоимость составит около 4 миллиардов крон. В новом ТЦ Máj покупатели найдут, например, супермаркет Tesco, аптеки, аптечные пункты, кафе, магазин косметики и винный магазин.
Здесь также будет аркада с так называемым хрустальным небом и эскалаторный зал. На третьем и четвертом этажах расположится многофункциональная развлекательная зона для детей старше 12 лет, пятый этаж будет предназначен в основном для родителей с маленькими детьми, а шестой этаж будет обслуживать, в частности, школы и детские сады и будет посвящен истории Праги.
На фасаде здания будет представлена работа скульптора Давида Черны — две движущиеся скульптуры бабочек длиной в несколько метров, фюзеляжи которых будут имитировать истребители Spitfire. Работа должна стать данью уважения чехословацким летчикам, сражавшимся во Второй мировой войне. Черны, однако, отрицает авторство работы.
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