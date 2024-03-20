Пражский торговый центр Máj со скульптурами Давида Черны на фасаде откроется в июне

Здесь также будет аркада с так называемым хрустальным небом и эскалаторный зал. На третьем и четвертом этажах расположится многофункциональная развлекательная зона для детей старше 12 лет, пятый этаж будет предназначен в основном для родителей с маленькими детьми, а шестой этаж будет обслуживать, в частности, школы и детские сады и будет посвящен истории Праги.