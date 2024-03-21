Подробная инструкция: Виза для воссоединения семьи в Чехии

Важно! Данное руководство является ориентировочным, всегда уточняйте актуальную информацию в первоисточнике закона на английском языке или на вашем языке у Оксаны Мансуровой, страхового и визового специалиста.



Если у вас есть близкие родственники в Чехии и вы хотите воссоединиться с ними, вы можете подать заявление на получение визы по воссоединению семьи в Чехии. Этот тип визы позволит вам учиться, работать и жить одновременно с ними в Чехии.



Кто может подать заявление на визу по воссоединению семьи в Чехии?

Чтобы подать заявление на получение визы по воссоединению семьи в Чехии, вы должны быть:





Супругом или партнером лица, проживающего в Чешской Республике.

Зависимым ребенком (несовершеннолетним или взрослым) иностранца, проживающего в Чехии.

Иностранным гражданином, который не может самостоятельно ухаживать за собой по причине преклонного возраста (65 лет и старше) и имеет члена семьи (ребенка или близкого родственника), проживающего в Чешской Республике.





Граждане ЕС/ЕЭП/Швейцарии и члены их семей могут присоединиться к своим семьям, проживающим в Чехии, без визы.



Как подать заявление на получение семейной визы в Чехию?

Чтобы подать заявление на получение семейной визы в Чехию, вам необходимо лично подать анкету в посольство Чешской Республики. Посольство направит анкету в Министерство внутренних дел для рассмотрения заявления и получения ответа. Ниже перечислены шаги, которые необходимо выполнить при подаче заявления на получение семейной визы в Чехию:





Заполните заявление.

Соберите необходимые документы.

Оплатите сбор.

Ожидайте ответа.



Независимо от того, кто подает заявление на получение семейной визы, все заявления должны быть поданы лично, включая детей до 15 лет.



Заполните анкету на получение чешской семейной визы

Вы должны заполнить анкету полностью, грамотно и с указанием всей необходимой информации. После заполнения заявления обязательно подпишите его. Бланк заявления можно получить в посольстве Чехии или скачать онлайн на их сайте.





Важно помнить, что заявление необходимо подавать лично.



Соберите необходимые документы для получения чешской семейной визы

Вот необходимые документы для получения чешской визы на воссоединение семьи:





Паспорт. Действующий паспорт с двумя чистыми страницами.

Две фотографии на паспорт. Фотографии должны быть не старше шести месяцев, паспортного размера, с цветами и т.д.

Анкета. Заполненная и подписанная анкета. Не оставляйте пустых строк.

Документ, подтверждающий ваш семейный статус. В зависимости от статуса необходимо предоставить свидетельство о браке (супруги), свидетельство о совместном проживании или выписки с банковского счета (партнеры), свидетельства о рождении (родители/дети) и т. д.

Согласие родителей. Этот документ необходим, если один из родителей или законных опекунов ребенка не будет переезжать/проживать вместе с ним в Чехии.

Подтверждение наличия у вас жилья, в котором вы собираетесь проживать. Документы, подтверждающие, что вам есть где остановиться в Чехии, например, дом/квартира члена вашей семьи.

Выписка с банковского счета. Документы о состоянии вашего банковского счета, подтверждающие вашу финансовую состоятельность.

Медицинская страховка. Документы, подтверждающие наличие у вас медицинской страховки с покрытием не менее 60 000 евро на территории Шенгенской зоны.

Медицинское заключение. Вы должны предоставить документ, подтверждающий, что вы соответствуете условиям, установленным Министерством здравоохранения Чехии для предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

Документ, подтверждающий оплату сбора. Это может быть квитанция об оплате.

Судимость. Документы о вашей судимости должны быть выданы страной, в которой вы проживаете.

Примечание: Все документы должны быть переведены на чешский язык, кроме паспорта, и вы должны заверить все необходимые документы.



Все неполные заявления будут возвращены заявителям.





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Оплата визового сбора за воссоединение семьи в Чехии

Стоимость семейной визы в Чехию составляет 2 500 чешских крон (около 100 евро). Оплату необходимо произвести при подаче заявления наличными или банковской картой.





Дети в возрасте до 6 лет освобождаются от уплаты визового сбора.