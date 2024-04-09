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Пражская транспортная компания объявила тендер по закупке беспилотных поездов метро

Новости 420on
18 апреля 2024
22:00
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Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также войдут другие необходимые технологии и модификации станций и депо.
Даниэль Шабик, руководитель отдела коммуникации DPP, сообщил об этом сегодня. DPP рассчитывает выбрать подрядчика и заключить с ним контракт в октябре 2025 года, а поставка поездов, согласно более ранней информации, должна состояться после 2029 года.

Тендер предусматривает закупку 53 поездов для линии C, 16 — для строящейся линии D, а также включает необходимое оборудование на платформах и новый диспетчерский пункт для обеих линий, модернизацию депо Качеров и оборудование для депо Писнице. Условия также включают техническое обслуживание в течение 35 лет для поездов и 25 лет для платформ и транспортной системы. По оценкам DPP, техническое обслуживание составит около двух третей стоимости контракта, и деньги за него будут выплачиваться постоянно.

Выбор подрядчика будет проходить в форме тендера, в котором примут участие несколько компаний, отвечающих требованиям DPP к профессиональной компетенции и квалификации. Им будет поручено, в частности, рассчитать симуляцию работы обеих линий с учетом технического обслуживания и резервного копирования, в соответствии с которой они определят необходимое количество поездов. Это количество может несколько отличаться от ожидаемого по результатам конкурса.

Поезда будут состоять из пяти сквозных вагонов и при необходимости могут управляться вручную. «Если все пойдет по намеченному графику, мы должны завершить квалификационный этап тендера к концу летних каникул, а осенью начнем этап конкурсного диалога, который продлится до следующего лета», — сказал директор DPP Петр Витовски.

Ранее Витовски заявил, что после подписания контракта с поставщиком подготовительные работы и разработка самих поездов будут вестись в 2026 и 2027 годах. Первые поезда должны быть выпущены в 2027-2028 годах, затем последует сертификация и омологация, после чего в 2028-2029 годах будут проведены тестовые испытания.

Компания хочет обеспечить развертывание поездов на линии C без необходимости полностью останавливать работу метро. Автоматизация позволит сократить минимальные интервалы на перегруженной линии с нынешних 115 до 90 секунд. На линии D автоматическое управление планируется с самого начала, на участке между Панкрацем и Новыми Дворами компания планирует задействовать сначала десять поездов, остальные будут поставлены выбранным поставщиком после проведения конкурса.
метро транспорт технологии Чехия Прага

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