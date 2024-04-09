ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > ЖИЗНЬ
Пражская транспортная компания объявила тендер по закупке беспилотных поездов метро
18 апреля 2024
22:00
137
Пражская транспортная компания (DPP) объявила тендер с оценочной стоимостью около 86 миллиардов крон без учета НДС на закупку автоматизированных поездов для линий метро C и D. В контракт также войдут другие необходимые технологии и модификации станций и депо.
Даниэль Шабик, руководитель отдела коммуникации DPP, сообщил об этом сегодня. DPP рассчитывает выбрать подрядчика и заключить с ним контракт в октябре 2025 года, а поставка поездов, согласно более ранней информации, должна состояться после 2029 года.
Тендер предусматривает закупку 53 поездов для линии C, 16 — для строящейся линии D, а также включает необходимое оборудование на платформах и новый диспетчерский пункт для обеих линий, модернизацию депо Качеров и оборудование для депо Писнице. Условия также включают техническое обслуживание в течение 35 лет для поездов и 25 лет для платформ и транспортной системы. По оценкам DPP, техническое обслуживание составит около двух третей стоимости контракта, и деньги за него будут выплачиваться постоянно.
Выбор подрядчика будет проходить в форме тендера, в котором примут участие несколько компаний, отвечающих требованиям DPP к профессиональной компетенции и квалификации. Им будет поручено, в частности, рассчитать симуляцию работы обеих линий с учетом технического обслуживания и резервного копирования, в соответствии с которой они определят необходимое количество поездов. Это количество может несколько отличаться от ожидаемого по результатам конкурса.
Поезда будут состоять из пяти сквозных вагонов и при необходимости могут управляться вручную. «Если все пойдет по намеченному графику, мы должны завершить квалификационный этап тендера к концу летних каникул, а осенью начнем этап конкурсного диалога, который продлится до следующего лета», — сказал директор DPP Петр Витовски.
Ранее Витовски заявил, что после подписания контракта с поставщиком подготовительные работы и разработка самих поездов будут вестись в 2026 и 2027 годах. Первые поезда должны быть выпущены в 2027-2028 годах, затем последует сертификация и омологация, после чего в 2028-2029 годах будут проведены тестовые испытания.
Компания хочет обеспечить развертывание поездов на линии C без необходимости полностью останавливать работу метро. Автоматизация позволит сократить минимальные интервалы на перегруженной линии с нынешних 115 до 90 секунд. На линии D автоматическое управление планируется с самого начала, на участке между Панкрацем и Новыми Дворами компания планирует задействовать сначала десять поездов, остальные будут поставлены выбранным поставщиком после проведения конкурса.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
18 АПРЕЛЯ 2024
840
В секторе цен на энергоносители ничего не меняется. А вот что происходит с продуктами питания, остается загадкой, пишет редактор Seznam Zprávy Петр Голуб.
11:30
16 АПРЕЛЯ 2024
1178
Как чехи чаще всего добираются на работу или на учебу? Это выяснило агентство Ipsos в рамках проекта «Как живется в Чехии» для Seznam Zprávy. Согласно опросу, основное средство передвижения — это...
21:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1092
Почти половина детей, поступающих в пражские средние школы, приезжают из других регионов, поэтому мест в столице может не хватить.
13:00
15 АПРЕЛЯ 2024
1316
Даже если война в Украине закончится через два года, потребуется еще пять-семь лет, чтобы Германия вернулась к докризисному уровню. Стагнация будет продолжаться, и это необратимо, считает юрист и...
16:00
13 АПРЕЛЯ 2024
2363
До 80% чешских водителей ругаются за рулем. Это показал опрос, проведенный компанией Nexbase, производящей автомобильные камеры.
15:45
12 АПРЕЛЯ 2024
9815
В этом выпуске вы узнаете, какие бывают страховки для беременных в Чехии. Какие ошибки совершают иностранцы при выборе страхового полиса? Чем отличается комплексное страхование от страховки для...
14:00
12 АПРЕЛЯ 2024
5447
Министерство внутренних дел Чехии представило свой проект условий предоставления долгосрочного проживания для украинских беженцев. ВНЖ будет выдаваться на пять лет, но претендовать на него смогут...
10:30
12 АПРЕЛЯ 2024
822
Отсутствие документов может дорого обойтись владельцам недвижимости. Например, если они покупают дом и не проверяют, есть ли у него проектная документация, то могут столкнуться со штрафами в сотни...
16:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1496
ОБЗОР: СТРАХОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (POVINNÉ RUČENÍ) В ЧЕХИИ. ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ?
С начала апреля вступил в силу новый закон об обязательном страховании ответственности, который изменил или изменит целый ряд моментов. Например, минимальные страховые лимиты или то, кто должен...
15:29
11 АПРЕЛЯ 2024
643
Присоединяйтесь к нашему интерактивному семинару, где вы узнаете основы финансового планирования, инвестирования и управления деньгами. Эксперты расскажут о ключевых аспектах финансовой...
09:30
11 АПРЕЛЯ 2024
1631
Депутаты Европарламента 10 апреля одобрили весь миграционный пакет, состоящий из десяти законодательных предложений. Это компромисс, призванный успокоить споры, вызванные различными взглядами стран...
12:00
10 АПРЕЛЯ 2024
1660
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЧЕХИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ ОТ ГОСУДАРСТВА — ЭТО ОТРАБОТАТЬ 30 ЧАСОВ В МЕСЯЦ
Семьи длительно безработных будут иметь право на новое пособие только в том случае, если они будут работать на государство хотя бы 30 часов в месяц.
17:30
9 АПРЕЛЯ 2024
13977
Почему комплексная страховка в Чехии не менее важна, чем все остальные документы, которые вы собираете для получения визы или продления ВНЖ? Сколько она стоит и где ее можно оформить?
16:30
9 АПРЕЛЯ 2024
2092
Все больше жителей Чехии стремятся приумножить свое состояние, инвестируя в акции. Однако если они впоследствии их продадут, то при определенных обстоятельствах могут столкнуться с налоговыми...
11:30
9 АПРЕЛЯ 2024
1245
Почти четверть пятиклассников не достигают даже базового уровня грамотности чтения, сообщает школьная инспекция. Для учеников девятых классов начальных школ этот показатель составляет 17%, а для...