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Консульства за рубежом не будут оказывать услуги украинцам призывного возраста
23 апреля 2024
12:00
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Со вторника, 23 апреля, все консульства Украины за рубежом прекращают предоставлять услуги украинским мужчинам, подлежащим призыву на военную службу. Отныне они смогут оформлять только документы, необходимые для возвращения в Украину.
Об этом сообщает украинский новостной портал «Зеркало недели».
По данным источника, Министерство иностранных дел Украины приказало главам дипломатических представительств за рубежом приостановить консульское обслуживание мужчин призывного возраста до выхода сопроводительных нормативных актов к ужесточающемуся закону о мобилизации.
«Учитывая пункты 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины „О правовом режиме военного положения“ и в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, с целью недопущения уклонения граждан Украины от обязанности воинского учета по территориальным центрам, приказываю с 23.4.2024 временно приостановить консульские действия в отношении обращения граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет», — говорится в официальном документе, подписанном заместителем министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Портал «Зеркало недели» располагает текстом документа и опубликовал его полностью на своем сайте.
Упомянутый пункт 6 нового закона регулирует вопросы, связанные с особым режимом пересечения государственной границы Украины, ограничением свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижения транспортных средств.
Пункт 16 запрещает гражданам, которые состоят на воинском учете или учете в Министерстве обороны, контрразведке и спецслужбах, менять место жительства или место пребывания без предварительного согласия военного комиссара или руководителя соответствующей спецслужбы. Кроме того, в нем предусматривается возможность прохождения альтернативной (гражданской) службы в более ограниченном объеме.
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