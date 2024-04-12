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Чехия усиливает меры безопасности при проведении спортивных мероприятий до конца сентября
1 мая 2024
13:30
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С 30 апреля и до 30 сентября в Чехии будут усилены меры безопасности в связи с проведением чемпионата мира по футболу и других спортивных мероприятий в Европе. Кабинет министров не будет повышать уровень террористической угрозы, но пересмотрит меры в рамках первого уровня угрозы, основываясь на рекомендациях Объединенной разведывательной группы.
Повышение мер безопасности связано с чемпионатом мира по хоккею, который пройдет в Праге и Остраве с 10 по 26 мая, а также с последующим чемпионатом Европы по футболу в Германии и Олимпийскими играми в Париже. «Уровень террористической угрозы не повышается, корректируются только меры первого уровня. Это превентивная мера, а не реакция на какую-либо информацию от сообщества безопасности», — пояснил глава МВД.
По словам Ракушана, меры включают в себя усиление задач полицейских на отдельных спортивных, общественных и публичных мероприятиях. Меры безопасности включают выделение достаточного количества полицейских патрулей с баллистической защитой и длинноствольным оружием на отдельных, особенно спортивных мероприятиях, транспортных узлах и в международных аэропортах, добавил министр.
Отслеживание радикализации в интернете
Будет усилена пиротехническая служба в Праге и Остраве, а также усилены проверки на дорогах, направленные на транспортировку оружия и пиротехники. По словам Ракушана, также будет усилен контроль за соблюдением запрета на въезд грузовиков в крупные города. Силы безопасности будут уделять повышенное внимание радикализации в онлайн-среде и социальных сетях. Планируется интенсивное взаимодействие и обмен информацией между силами безопасности и местными властями, говорится в пресс-релизе МВД.
Первый уровень террористической угрозы действует в Чехии с марта 2016 года, когда он был утвержден кабинетом министров в ответ на террористические атаки в Брюсселе. Создание четырехуровневой системы оповещения было одобрено правительством в январе 2016 года. По словам Ракушана, Министерство внутренних дел оценит существующую систему уровней террористической угрозы. При необходимости оно предложит ее пересмотреть.
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