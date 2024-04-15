В пражском районе Летняны построят терминал скоростной железнодорожной линии

Прага также хотела бы разместить один из терминалов в Летнянах — районе, где метро заканчивается в полях и где существует несколько давних проблем: шум от автострады, высокая загруженность коммерческой зоны и переполненность автомобильным транспортом, что приводит к постоянным пробкам. Новый городской район, который будет создан в Летнянах, будет защищен от шума автострады и коммерческой зоны терминалом.





В течение последних двух лет город работает над исследованием, которое покажет подходящее место для нового терминала и его преимущества. Терминалы VRT обычно обеспечивают приток рабочих мест и развитие района. Завершившееся исследование было подготовлено студией Unit Architects совместно со специалистом по транспорту Кветославом Сыровым и ландшафтными архитекторами Штепаном Шпоулой и Мареком Кратохвилом.





Так называемый Северный терминал значительно облегчит транспортную ситуацию, необходимость в чем давно назрела, учитывая пропускную способность планируемого района. В районе, который строится вокруг новой Главной площади, будет построена тысяча квартир и создано 20 000 рабочих мест.





«Обслуживание севера Праги будет значительно улучшено. В то же время мы устраним шумовое загрязнение и уменьшим автомобильную нагрузку на район. Развитие этой части города будет основано на развитии общественного транспорта. Это современный способ строительства новых городов во всем мире», — рассказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги по территориальному развитию. Помимо метро и автобусов, развитие общественного транспорта должно включать новую трамвайную линию.





Высокая скорость поездов позволит сократить общее время в пути и тем самым повысить привлекательность железнодорожного транспорта в противовес автомобильному. Согласно исследованию, поездка на скоростном поезде из Летнян на Главный вокзал займет около восьми минут, что превратит Летняны в привлекательный и доступный район. В настоящее время готовится диалог с общественностью и особенно с местными жителями, и Прага в основном хочет представить преимущества предлагаемых изменений. Строительство линии между Прагой и Усти-над-Лабем должно начаться в 2027 году.





«Если мы ничего не предпримем, поезда будут просто проезжать мимо Летнян, но ничего не принесут местным жителям», — говорит Петр Главачек. Этот проект поможет не только Летнянам, но и Чаковице или Даблице, а также Либезнице и даже Мельнику.