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В пражском районе Летняны построят терминал скоростной железнодорожной линии
2 мая 2024
08:00
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В Чехии начинается реализация проекта строительства первой железнодорожной линии со скоростью движения поездов более 300 километров в час. Одна из запланированных линий VRT (высокоскоростной железной дороги) проходит в направлении Усти-над-Лабем и должна быть продолжена до Дрездена. На этом маршруте планируется построить сразу два терминала: один на полпути вдоль линии, в Роуднице-над-Лабем, а другой непосредственно в Усти.
Прага также хотела бы разместить один из терминалов в Летнянах — районе, где метро заканчивается в полях и где существует несколько давних проблем: шум от автострады, высокая загруженность коммерческой зоны и переполненность автомобильным транспортом, что приводит к постоянным пробкам. Новый городской район, который будет создан в Летнянах, будет защищен от шума автострады и коммерческой зоны терминалом.
В течение последних двух лет город работает над исследованием, которое покажет подходящее место для нового терминала и его преимущества. Терминалы VRT обычно обеспечивают приток рабочих мест и развитие района. Завершившееся исследование было подготовлено студией Unit Architects совместно со специалистом по транспорту Кветославом Сыровым и ландшафтными архитекторами Штепаном Шпоулой и Мареком Кратохвилом.
Так называемый Северный терминал значительно облегчит транспортную ситуацию, необходимость в чем давно назрела, учитывая пропускную способность планируемого района. В районе, который строится вокруг новой Главной площади, будет построена тысяча квартир и создано 20 000 рабочих мест.
«Обслуживание севера Праги будет значительно улучшено. В то же время мы устраним шумовое загрязнение и уменьшим автомобильную нагрузку на район. Развитие этой части города будет основано на развитии общественного транспорта. Это современный способ строительства новых городов во всем мире», — рассказал Петр Главачек, заместитель мэра Праги по территориальному развитию. Помимо метро и автобусов, развитие общественного транспорта должно включать новую трамвайную линию.
Высокая скорость поездов позволит сократить общее время в пути и тем самым повысить привлекательность железнодорожного транспорта в противовес автомобильному. Согласно исследованию, поездка на скоростном поезде из Летнян на Главный вокзал займет около восьми минут, что превратит Летняны в привлекательный и доступный район. В настоящее время готовится диалог с общественностью и особенно с местными жителями, и Прага в основном хочет представить преимущества предлагаемых изменений. Строительство линии между Прагой и Усти-над-Лабем должно начаться в 2027 году.
«Если мы ничего не предпримем, поезда будут просто проезжать мимо Летнян, но ничего не принесут местным жителям», — говорит Петр Главачек. Этот проект поможет не только Летнянам, но и Чаковице или Даблице, а также Либезнице и даже Мельнику.
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