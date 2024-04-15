В этом году на ремонт дорог в Праге будет потрачено три миллиарда крон. Водителей ждут ограничения

Водители заметили подготовительные работы в подземном переходе под Страконицкой улицей, который должен заменить переезд под Збраславом. По словам Рихтера, для автомобилей будет оставлено две полосы, а работы продлятся до конца года.





В Горни-Почернице переезд через железнодорожную линию на улице Быстра будет заменен подземным переходом. Пока не получено разрешение на строительство. Временный подземный переход на улице Туркова в Праге 11 также будет отремонтирован.





В других местах дорожные рабочие объединят усилия с инженерами по водоснабжению. Речь идет о восстановлении водопровода на улице Дукельских хрдину в Праге 7, работы на поверхности начнутся в июне. «Ключевым будет перекресток Велетржни и Дукельских хрдину, который мы сделаем летом», — сказал Рихтер.





Ремонт дорожного покрытия и замена коммуникаций на улице Хартигова в районе Жижков продлится до конца отпускного сезона. То же самое предстоит и на улице Перуткова между Йинонице и Малвазинками в Праге 5. По словам Рихтера, дорожные инженеры и инженеры по водоснабжению впервые договорились о совместной работе, улица не будет ремонтироваться дважды благодаря выбору одного подрядчика, что также позволит сэкономить деньги. Работы должны начаться как можно скорее.





Реконструкция улицы Прумыслова





Продолжение реконструкции улицы Прумысловой в этом году, вероятно, приведет к серьезным ограничениям движения, которые последуют за прошлогодним этапом. «С июня по октябрь мы будем работать на этой ключевой дороге, которая находится в плохом состоянии», — сказал Рихтер.





По словам заместителя мэра Зденека Гржиба, все ремонтные работы тщательно координируются друг с другом, хотя город объявил, что отложит более масштабные работы, когда будет отремонтирован Баррандовский мост. «Невозможно отремонтировать эти дороги без перекрытия. Если кто-то додумается до этого, он точно получит Нобелевскую премию, а может, и две», — говорит Гржиб.





По его словам, Прага все еще страдает от недостатка инфраструктуры, а пропускная способность транспортной сети «давно на грани» из-за большого количества автомобилей.





Строители также начнут реконструкцию улицы Дяблицка, а на улице Споржиловска будет отремонтирована подпорная стена. Перекресток улиц К. Беховичума и В. Липаха будет полностью перестроен; опасный перекресток будет заменен на более безопасный, круговой.





Основные мосты через Влтаву





Дорожное управление также готовит реконструкцию основных мостов через Влтаву. Запланированы работы на Главковом мосту, мосту Легионеров и Манесовом мосту.





Ремонт мостов предполагает инвестиции в миллиарды крон, и деньги на них придется найти. В этом году 3 миллиарда крон были собраны дорожной администрацией благодаря взносам из Государственного фонда инфраструктуры.