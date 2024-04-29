Аэропорт Праги подписал контракт на расширение пропускной способности терминалов

Ожидается, что благодаря развитию и расширению терминалов пропускная способность аэропорта увеличится до 21,2 миллиона пассажиров в год, а в часы пик можно будет обслуживать в два раза больше пассажиров в час.





Аэропорт рассчитывает начать работы в 2029 году и завершить их в 2033 году. В нынешнем состоянии аэропорт был перегружен в 2019 году, когда он обслужил 17,8 миллиона пассажиров.





По словам заместителя председателя аэропорта Йиржи Крауса, пространственное расширение терминалов повысит комфорт для пассажиров и улучшит работу перевозчиков. Помимо проектного бюро Valbek, имеющего почти 35-пятилетнюю традицию проектирования линейных сооружений, в проектировании аэропорта примут участие CMC architects, ra15 и D3A.