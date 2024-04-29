Чехи перестают пить пиво. Потребление упало до рекордно низкого уровня

По данным ассоциации, сохраняющаяся экономическая неопределенность и изменения в поведении потребителей оказали негативное влияние на потребление пива на человека и долю продаж в пабах и ресторанах.





Согласно данным Чешского статистического управления, потребление пива в прошлом году было самым низким в ряду сравнений с 1989 года. Тогда оно составляло 151 литр на человека, но в 90-х годах ненадолго подскочило выше 160 литров. В 2009 году потребление пива на душу населения составляло 153 литра, затем почти десятилетие держалось на уровне 140 литров, а в 2021 году упало до 129 литров.





«В прошлом году потребление составило 128 литров, превзойдя даже самые низкие средние показатели со времен ограничений в период пандемии», — говорится в пресс-релизе Ассоциации пивоваров.





В прошлом году пивоваренные заводы Чехии сварили около 20 миллионов гектолитров пива, что на 2,7% меньше, чем в прошлом году.





«Уже четвертый год подряд годовые показатели производства пива на внутреннем рынке ниже уровня 2010 года. К сожалению, ожидаемое восстановление продаж в прошлом году было прямо или косвенно затруднено неблагоприятной экономической ситуацией. Эта тенденция также продолжает оказывать негативное влияние на пабы и рестораны, особенно в небольших городах и деревнях», — говорит Томаш Слунечко, директор ассоциации.





Склонность к безалкогольному пиву





По его словам, меняются и потребительские привычки: покупатели все чаще предпочитают безалкогольное пиво или смешанные напитки на основе пива.





Общий объем производства в сегменте в прошлом году составил 1,42 миллиона гектолитров, что на 9,3% больше, чем в прошлом году. Это более чем на треть больше, чем в 2019 году.





После двух лет роста экспорт чешского пива за рубеж в прошлом году также сократился. Экспорт пива снизился на 4,3% в годовом исчислении и составил в общей сложности 5,17 миллиона гектолитров, что примерно соответствует уровню 2018 года. Словакия, Германия и Польша остаются наиболее важными экспортными рынками.





Стеклянные бутылки





Чехи продолжают покупать пиво чаще всего в стеклянных бутылках, на которые в прошлом году пришлось 40% от общего объема экспорта. Даже в контексте продаж безалкогольного пива и пивных смесей растет интерес к банкам, на которые пришлось 20% от общего объема продаж. Доля пива в кегах в прошлом году несколько снизилась и составила менее одной трети, что связано с замедлением возвращения потребителей в пабы и рестораны. Пиво в ПЭТ-бутылках сохранило долю в 8% от общего объема продаж.