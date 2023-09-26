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1 200 полицейских будут следить за каждым игровым днем чемпионата мира по хоккею в Чехии
9 мая 2024
10:30
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Более 1 200 полицейских будут следить за каждым игровым днем чемпионата мира по хоккею (WCH). Во время игр поезда метро линии B будут ходить с более короткими интервалами.
На пресс-конференции в полиции заместитель президента полиции Томаш Лерх, директор пражской полиции Петр Матейчек, директор Моравско-Силезской полиции Томаш Кужел, президент оргкомитета чемпионата мира по хоккею Петр Бржиза и руководитель отдела безопасности чемпионата мира по хоккею Милош Бенда рассказали о мерах безопасности.
По словам Лерха, в течение одного игрового дня будет задействовано до 1 200 полицейских. 700 будут задействованы в Праге и около 500 — в Остраве.
«Мы провели несколько учений на аренах в Праге и Остраве», — сказал Лерх. По его словам, полиция определила, что болельщики могут приносить на матчи, а также постаралась пресечь перепродажи поддельных билетов. Бржиза отметил, что организаторы уделили повышенное внимание системе аккредитации, интерес к которой проявили 10 000 претендентов.
Чемпионат стартует в пятницу, 10 мая, но уже со среды полиция начнет принимать некоторые меры безопасности. В обеспечении безопасности мероприятия будут задействованы сотрудники пражского и моравско-силезского региональных управлений полиции, а также подкрепление из других регионов и члены специализированных полицейских подразделений со всей страны.
Жители Праги и Остравы увидят полицейские патрули не только вблизи обоих стадионов, но и на основных транспортных развязках, а также в аэропортах имени Вацлава Гавела и Леоша Яначека.
Полиция Остравы тесно сотрудничает с силами безопасности Словакии. Например, это касается проверки болельщиков в автобусах и поездах между Чехией и Словакией.
По словам Матейчека, во время чемпионата мира в Праге пройдут и другие спортивные и культурные мероприятия. Среди них футбольный матч между командами «Спарта» и «Славия» в субботу, 11 мая, и концерт группы Rammstein, на котором ожидается присутствие до 70 000 человек.
Когда 26 мая хоккейный чемпионат достигнет своего пика, в столице пройдут еще два матча футбольной лиги. Тем временем полиция уже сообщила о нескольких крупных мероприятиях, включая профсоюзные митинги. Все мероприятия также потребуют присутствия пражских полицейских.
«Полицейские будут очень бдительны. Они будут исходить из того, что может произойти все, что угодно. Я призываю своих подчиненных ничего не недооценивать», — подчеркнул во вторник начальник пражской полиции.
Лерх возглавляет штаб по обеспечению мер безопасности. По его словам, первые переговоры о мерах безопасности на чемпионате мира по хоккею состоялись еще в позапрошлом году. Целью штаба является, в частности, обеспечение безопасности чемпионата от кибератак.
Лерх подтвердил, что сотрудники службы безопасности не отметили никаких конкретных угроз мероприятию со стороны террористов или экстремистов. По сравнению с чемпионатом, прошедшим в 2015 году, полиции пришлось по-новому реагировать, например, на распространение дронов — над обеими хоккейными аренами будет установлена бесполетная зона и защита от дронов.
«То, что арена O2 обычно переживает за полгода, здесь мы переживем за месяц, поэтому это огромная нагрузка на весь персонал. Отличный пример — посещаемость, которая на чемпионатах может достигать более 600 000 зрителей, что, по сути, больше, чем полугодовая посещаемость нескольких десятков мероприятий», — рассказала представитель O2 Arena Зузана Крейчикова.
Рядом с ареной на площади 8 500 квадратных метров будет построена фан-зона на 7 000 посетителей. Болельщики, не имеющие билетов на отдельные матчи, также смогут попасть на арену, и каждый день для каждого будет подготовлена сопроводительная программа.
«Во время проведения мероприятия в окрестностях Пражской арены (O2 Arena) будут введены значительные ограничения движения, частично или полностью будет запрещен въезд автомобилей на большинство прилегающих улиц. Въезд будет разрешен только жителям, заранее зарегистрировавшимся в системе муниципального округа Прага 9. Количество парковочных мест в окрестностях арены будет сильно ограничено. Автобусам также будет запрещено въезжать на территорию Пражской арены», — предупредил Ян Куклик, представитель Международной федерации хоккея (IIHF) в СМИ.
Бенда призвал людей не ездить на машине в окрестности арены и приезжать на игры на общественном транспорте, в идеале на метро. Так они смогут избежать пробок. Если люди все же приедут на машине, им следует оставить ее на парковках P+R.
«Транспортная компания усилит работу метро на линии B между Смиховским вокзалом и станцией Českomoravská в дни проведения отдельных матчей. За два часа до начала каждого матча метро будет курсировать на этом участке с интервалом около трех минут, а после матчей по мере необходимости будут отправляться дополнительные поезда», — сказал Даниэль Шабик, руководитель отдела коммуникаций транспортной компании (DPP).
Компания рекомендует болельщикам пользоваться не только метро, но и трамваями. Их расписание не будет корректироваться заранее, но при необходимости диспетчеры DPP усилят их работу. В пешей доступности от арены есть железнодорожные станции и остановки.
После финала чемпионата мира по хоккею в воскресенье, 26 мая, компания продлит работу метро на всех трех линиях после полуночи примерно до часа ночи. На станции Českomoravská компания DPP уже увеличила количество автоматов по продаже билетов на три до нынешних девяти.
В чемпионате примут участие 16 команд, будет сыграно 64 матча. Первый матч Чехия проведет против Финляндии в пятницу в 20:00. По мнению букмекеров, шансы сборной Чехии на чемпионство являются четвертыми по величине среди всех команд.
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