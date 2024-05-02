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В Чехию в первом квартале этого года приехали 4,1 млн туристов, +10%
10 мая 2024
13:00
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Чешские отели, гостевые дома и кемпинги в первом квартале этого года приняли 4,1 миллиона туристов, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Увеличилось количество иностранных и отечественных гостей. С января по март туристы провели 10,6 миллиона ночей в отелях, что на 7,7% больше, чем в прошлом году.
Таковы данные, опубликованные сегодня Чешским статистическим управлением (ЧСУ). Согласно этим данным, туризм в Чешской Республике непрерывно растет со второго квартала 2021 года. На 2020 года существенно повлияла пандемия ковида-19 и связанные с ней меры.
За первые три месяца этого года в объекты размещения в Чехии прибыло 1,9 миллиона иностранцев, а чехов — 2,2 миллиона. «Количество иностранных туристов почти на одну пятую больше, чем за тот же период 2023 года, в то время как число отечественных гостей выросло на 3,6%», — отметил Роман Микула, руководитель отдела статистики туризма ЧСУ.
За первые три месяца 2019 года в отелях, гостевых домах или кемпингах остановились 4 миллиона человек, а количество ночевок достигло 10,8 миллиона.
В первом квартале этого года наблюдался самый значительный рост числа ночевок в гостиницах по сравнению с предыдущим годом. В отелях разместились 3,2 миллиона человек, что на 11,9% больше. Количество ночевок в отелях увеличилось на 10,5% и составило 7,4 миллиона. Число ночевок в гостиницах увеличилось на 0,5% и составило почти 525 000, однако количество ночевок в этой категории сократилось на 1,6%. Другими объектами массового отдыха, к которым относятся кемпинги, коттеджные поселки и туристические хостелы, воспользовались 406 000 туристов. Это на 7,7% больше, чем в прошлом году, а количество ночевок выросло на 4,5%.
Пардубице был единственным чешским регионом, где число туристов сократилось по сравнению с прошлым годом. Здесь побывало 89 000 туристов, что на 1,6% меньше, чем в предыдущем году. В Праге, напротив, наблюдался самый высокий рост числа туристов — на 16,9%, до 1,6 миллиона человек. Туризм также вырос более чем на десятую часть на Высочине, в Южночешском и Карловарском краях. Количество ночевок увеличилось в девяти регионах, больше всего на Высочине и в Праге. Напротив, в Либерецком, Пльзеньском, Пардубицком, Устецком и Оломоуцком краях зафиксировано снижение. Чешские туристы больше всего ночевали в Градце-Кралове, в то время как иностранные гости традиционно проводили больше всего ночей в Праге.
Больше всего туристов приехало в Чехию из Германии, почти полмиллиона человек. Более 100 000 гостей также приехали из Словакии, Польши, Великобритании и Италии. «Среди десяти самых активных национальностей только гости из Украины показали снижение на 11%», — добавили статистики.
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