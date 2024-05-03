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Плачут вместо того, чтобы радоваться. Сотни билетов на хоккей в Чехии оказались поддельными
11 мая 2024
14:30
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Плачущие дети и дама, купившая фальшивые билеты за 40 тысяч крон. Полиция разбирается с огромным количеством мошенничеств при продаже билетов на чемпионат мира по хоккею в Праге.
У пражской арены O2 в пятницу вечером рядом с полицейским грузовиком стояла палатка,в ней было несколько столов и скамеек, а вокруг стояли несколько полицейских. Другие патрулировали перед билетными кассами. Но они пришли не за карманниками или нарушителями спокойствия. Они заранее знали, что поддельные билеты станут "хитом" чемпионата мира по футболу в этом году.
"Интернет-преступность находится на очень высоком уровне, мы все еще адаптируемся к этим тенденциям. Мы знали, что она будет играть важную роль на чемпионате мира по хоккею, что стало очевидным прямо перед первой игрой", - сказала представитель полиции Ева Кропачова.
Несчастные болельщики сидели на скамейках возле полицейской машины около 8 часов в пятницу и заполняли анкеты: У кого они купили билет, сколько заплатили за него, на какой счет отправили деньги.
"Есть люди, которые приносят билеты и уже знают, что они поддельные. Они уже дома отсканировали QR-код, и он направил их, скажем, в стоматологический кабинет или торговый центр. Но другие узнали об этом уже на входе, когда отсканировали код и получили сообщение, что их не пускают", - сказал представитель пресс-службы.
На первом же дневном матче между Швейцарией и Норвегией таким образом было отказано во входе около 40 людям. Но обманутых гораздо больше.
"На данный момент к нам обратилось более ста человек, в общей сложности обманутых уже сотни. Коллеги, работающие в кассе, говорят, что многие люди с недействительными билетами уходят и не обращаются в полицию. Более того, у этих людей не один билет на один матч, а, как правило, несколько. Их обманывали несколько раз, и ущерб исчисляется десятками тысяч крон. У нас здесь есть дама, у которой ущерб составляет более 40 тысяч крон", - сказал представитель полиции.
Одни болельщики грустят, другие злятся. Но тяжелее всего видеть разочарованных детей.
"Сюда пришли семьи с маленькими детьми, эти дети плачут. Один мальчик получил это в подарок на день рождения, и это просто ужасная трагедия для него. Мы здесь, на месте, пытаемся хоть немного помочь этим людям, и в то же время, конечно, сразу же начинаем разбираться с тем, где они взяли билеты, и пытаемся предотвратить это преступление", - сказала Кропачова.
Несколько болельщиков купили билет на два матча подряд. И если на первую они попали, то на вторую - нет. В перерывах между играми все вынуждены временно покидать арену. И каждый раз из нескольких билетов на одно и то же имя действительным оказывается только тот, который владелец достает на входе первым.
Перепродажа билетов сама по себе является правонарушением. Владельцы билетов, которые не хотят идти на игру, должны вернуть их организаторам. Если у кого-то уже есть билет, купленный не по официальным каналам, единственный способ проверить его действительность - в кассе. Загрузка кода с помощью собственного считывателя работает только в том случае, если мошенник использовал уже существующий и работающий QR-код. Например, из вышеупомянутых стоматологических кабинетов или торговых центров. В случае, если мошенник продал билеты нескольким покупателям, все они могут до последнего момента жить в уверенности, что билет действителен.
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