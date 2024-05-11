Парижская — одна из самых известных торговых улиц в Центральной и Восточной Европе

К концу прошлого года на улице Парижска и в ее окрестностях работало 50 брендов — больше, чем в любой другой столице Центральной Европы. Например, крупнейшие магазины Louis Vuitton, Dior, Gucci, Hermès, Chanel и Prada расположены именно на этой улице.





Это также сделало Парижскую улицу одной из 20 самых дорогих улиц в Европе. Список составлен консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.





По данным компании, в конце года помещения на улице Парижской и ее окрестностях были полностью заняты. Это ставит Прагу в один ряд с западными городами. В общей сложности в семи из двадцати наблюдаемых классов роскоши не было вакансий, а в остальных девяти оставались последние пять процентов свободных площадей.





Об интересе к улице Pařížská свидетельствует открытие пяти новых магазинов в прошлом году. Модная компания Polo Ralph Lauren открыла свой флагманский магазин прямо на этой роскошной улице. Также как и бутик обуви Jimmy Choo. Магазин часов класса люкс Rado, магазин одежды Zadig & Voltaire и магазин зимней одежды MooRER также начали предлагать свои товары здесь.





Высокий спрос способствует более легкому восстановлению после спада, вызванного пандемией ковида. «Динамика спроса и предложения оказывает давление на арендную плату, которая на элитных торговых улицах восстанавливается быстрее, чем на центральных улицах по всей Европе», — говорит Ян Котрбачек, руководитель отдела аренды торговых помещений в Центральной и Восточной Европе компании Cushman & Wakefield.





Во второй половине прошлого года самый высокий уровень арендной платы на Парижской улице составил 225 евро (более 5 500 чешских крон) за квадратный метр в месяц. Это привело арендные ставки на улице примерно к уровню 2018 г. Год спустя они все еще были примерно на пять процентов выше, но впоследствии ковид значительно снизил их. Из-за пандемии в Прагу приехало меньше туристов, и магазины предметов роскоши, как и другие отрасли, связанные с туризмом, пострадали от ограничений.





О возвращении туризма к показателям до пандемии свидетельствует и рост продаж. В прошлом году покупатели потратили в Париже 0,7 миллиарда евро, или 17,3 миллиарда крон. Это более чем на восемь процентов больше, чем в прошлом году.





Два новых проекта, как ожидается, помогут решить проблему нехватки свободных площадей на улице Парижска. В настоящее время улица предлагает около 20 000 кв. м магазинов. В этом году площадь увеличится примерно на 15 процентов.





В общей сложности 1 000 кв. м займет проект Pařížská 25 компании Kaprain Real Estate. Бывший отель InterContinental, который теперь носит название Fairmont Golden Prague, также откроется после реконструкции. Здание площадью 2 400 кв. м будет разделено на шесть магазинов.





«Как только отель стабилизируется, мы ожидаем, что его будут посещать более 150 000 гостей в год, которые, прежде всего, ожидают идеального и роскошного сервиса. Ожидается, что это окажет значительное влияние на трансформацию ближайшего окружения отеля, включая розничные бренды и ресторанные предложения», — говорит Дэвид Нат, руководитель группы по работе с отелями в Cushman & Wakefield.





Рестораны или кафе там могут открыть, в частности, известные модные бренды. В последние годы они ищут способы охватить покупателей как можно большим количеством способов. Например, Louis Vuitton, Versace, Gucci и Breitling открывают гастрономические заведения за рубежом.



