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Парижская — одна из самых известных торговых улиц в Центральной и Восточной Европе
21 мая 2024
10:30
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Если крупный бренд класса люкс хочет открыть магазин в Центральной и Восточной Европе, он сделает это в Праге. Чешская столица — самое важное направление для этого бизнеса во всем регионе. Более того, ее роль может стать еще сильнее. На улице Парижская (Pařížská), главном торговом проспекте, где продаются предметы роскоши, строятся новые объекты, которые привлекут еще больше ритейлеров.
К концу прошлого года на улице Парижска и в ее окрестностях работало 50 брендов — больше, чем в любой другой столице Центральной Европы. Например, крупнейшие магазины Louis Vuitton, Dior, Gucci, Hermès, Chanel и Prada расположены именно на этой улице.
Это также сделало Парижскую улицу одной из 20 самых дорогих улиц в Европе. Список составлен консалтинговой компанией Cushman & Wakefield.
По данным компании, в конце года помещения на улице Парижской и ее окрестностях были полностью заняты. Это ставит Прагу в один ряд с западными городами. В общей сложности в семи из двадцати наблюдаемых классов роскоши не было вакансий, а в остальных девяти оставались последние пять процентов свободных площадей.
Об интересе к улице Pařížská свидетельствует открытие пяти новых магазинов в прошлом году. Модная компания Polo Ralph Lauren открыла свой флагманский магазин прямо на этой роскошной улице. Также как и бутик обуви Jimmy Choo. Магазин часов класса люкс Rado, магазин одежды Zadig & Voltaire и магазин зимней одежды MooRER также начали предлагать свои товары здесь.
Высокий спрос способствует более легкому восстановлению после спада, вызванного пандемией ковида. «Динамика спроса и предложения оказывает давление на арендную плату, которая на элитных торговых улицах восстанавливается быстрее, чем на центральных улицах по всей Европе», — говорит Ян Котрбачек, руководитель отдела аренды торговых помещений в Центральной и Восточной Европе компании Cushman & Wakefield.
Во второй половине прошлого года самый высокий уровень арендной платы на Парижской улице составил 225 евро (более 5 500 чешских крон) за квадратный метр в месяц. Это привело арендные ставки на улице примерно к уровню 2018 г. Год спустя они все еще были примерно на пять процентов выше, но впоследствии ковид значительно снизил их. Из-за пандемии в Прагу приехало меньше туристов, и магазины предметов роскоши, как и другие отрасли, связанные с туризмом, пострадали от ограничений.
О возвращении туризма к показателям до пандемии свидетельствует и рост продаж. В прошлом году покупатели потратили в Париже 0,7 миллиарда евро, или 17,3 миллиарда крон. Это более чем на восемь процентов больше, чем в прошлом году.
Два новых проекта, как ожидается, помогут решить проблему нехватки свободных площадей на улице Парижска. В настоящее время улица предлагает около 20 000 кв. м магазинов. В этом году площадь увеличится примерно на 15 процентов.
В общей сложности 1 000 кв. м займет проект Pařížská 25 компании Kaprain Real Estate. Бывший отель InterContinental, который теперь носит название Fairmont Golden Prague, также откроется после реконструкции. Здание площадью 2 400 кв. м будет разделено на шесть магазинов.
«Как только отель стабилизируется, мы ожидаем, что его будут посещать более 150 000 гостей в год, которые, прежде всего, ожидают идеального и роскошного сервиса. Ожидается, что это окажет значительное влияние на трансформацию ближайшего окружения отеля, включая розничные бренды и ресторанные предложения», — говорит Дэвид Нат, руководитель группы по работе с отелями в Cushman & Wakefield.
Рестораны или кафе там могут открыть, в частности, известные модные бренды. В последние годы они ищут способы охватить покупателей как можно большим количеством способов. Например, Louis Vuitton, Versace, Gucci и Breitling открывают гастрономические заведения за рубежом.
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