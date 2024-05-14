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Белый медведь Том из пражского зоопарка умер в Алматы
22 мая 2024
11:55
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Белого медведя перевезли в Алматы по рекомендации координатора Пражского зоопарка. Условия в зоопарке в Алматы сейчас лучше, чем в Праге, и Том должен был получить шанс на размножение, пишет директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек. Однако 22 мая стало известно, что белый медведь умер в зоопарке Алматы 4 мая.
«Том покинул нас 28 марта без признаков какого-либо заболевания, и, насколько нам известно, транспортировка в Алматы прошла без серьезных проблем. Впоследствии мы получили визуальную документацию и письменные отчеты из Алматы. В последнем, датированном 15 апреля, прямо говорится, что медведь в порядке».
«К сожалению, впоследствии информация из Алматинского зоопарка прекратила поступать, и вопросы моих коллег остались без ответа», — пишет Мирослав Бобек.
Только когда директор решил, что сотрудники Пражского зоопарка посетят Алматинский зоопарк на следующей неделе, чтобы проверить состояние Тома, сегодня утром оттуда пришло следующее сообщение:
«У нас плохие новости. Медведь Том умер 4 мая. Вскрытие показало, что причиной смерти стала интоксикация организма вследствие хронического гнилостного воспаления лобных и носовых пазух с полной закупоркой носовых ходов слизью и некротическим веществом, что привело к отеку мозга. Это длительное заболевание. Медведь прибыл из вашего зоопарка уже больным. Вскрытие проводил независимый эксперт, профессор патологической анатомии НИИ. Все фотографии вскрытия доступны. Все материалы вскрытия будут направлены вам и в комитет по защите окружающей среды».
«Мы работаем с дикими животными, но я не понимаю, почему Алматинский зоопарк скрывал от нас эту новость в течение 18 дней. Мы будем требовать тщательного расследования смерти Тома, и мы обращаемся с нашей обеспокоенностью в EAZA, посольство Чехии в Казахстане, а также в посольство Казахстана в Праге», — написал Бобек.
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