Строительное управление Праги 8 запретило деятельность культурного центра Kasárna Karlín

Мартин Шалек, пресс-секретарь Праги 8, подтвердил это сегодня ČTK. Организаторы проводили в казармах кинопоказы и концерты, здесь также работали бар, кафе и сауна. Городской советник Праги Адам Забранский сказал, что он удивлен и сожалеет о принятом решении. В настоящее время городские власти обсуждают поправку к плану зонирования, которая позволит вновь открыть центр. По словам пресс-секретаря Kasárna Karlín Радека Павловича, центр сотрудничает с властями, исправил критические замечания и уже подал заявку на дополнительное разрешение на строительство, включая все документы.





Здание находится в собственности столицы с января этого года. В апреле этого года мэрия приняла решение провести анализ дальнейшего развития памятника, который находится под охраной государства.





«В прошлом году строительное управление провело осмотр помещений, после чего неоднократно обращалось к оператору с просьбой устранить недостатки, которые были выявлены в ходе повторных обследований. Внутренние помещения, в которых располагается центр, структурно не подходят для такой деятельности», — сказал Шалек.





Культурно-социальный центр под названием Kasárna Karlín впервые открылся для посетителей в июне 2017 года. Организаторы построили летний кинотеатр во внутреннем дворе здания, организовали там концерты, бары и кафе. Ассоциация также построила сауну и площадку для пляжного волейбола.





«Мы долго и последовательно работали над тем, чтобы обеспечить выполнение всех формальных обязательств с нашей стороны, и мы, конечно, не недооценивали этот аспект с самого начала. Все материальные и формальные дефекты, обнаруженные на объекте строительными властями, были устранены в прошлом, и в понедельник 3 июня мы подали все необходимые документы для получения дополнительного разрешения на строительство. В том числе положительные заключения от соответствующих органов», — сказал Павлович.





По словам Павловича, решение о закрытии здания имеет лишь формальную причину, и центр Kasárna Karlín открыться сразу же после получения всех документов. «Мы уверены, что повторное лицензирование будет проведено в кратчайшие сроки, и тогда можно будет возобновить полноценную работу культурного и социального центра», — сказал он.





"Руководство Праги настаивает на том, что центр должен остаться на этой территории. Однако нельзя действовать вопреки закону, и в условиях, когда строительное управление Праги 8 запретило эту деятельность, нет иного выбора, кроме как подчиниться. Мы не были инициаторами этого решения государственной администрации, и я очень сожалею. Мне кажется странным, что в течение семи лет, когда Kasárna Karlín была в эксплуатации, у строительного управления не было вопросов, а вскоре после того, как Kasárna Karlín перешла в собственность города, строительное управление запретило эту деятельность«, — сказал Забранский.





В январе этого года администрация Праги приняла решение о подготовке анализа будущего использования казарм. Документ будет подготовлен городской организацией, Пражской компанией развития (PDS), и в нем будет предложено, что можно было бы разместить в этом помещении. Согласно предыдущим заявлениям городских властей, памятник может быть использован для образовательной и социальной деятельности. Также здесь может быть создано жилье для студентов.





Историческое здание Карлинских казарм было построено в XIX веке и использовалось в военных целях во времена Чехословакии и Чехии. С 1958 года здание внесено в список памятников архитектуры. В прошлом государство неоднократно пыталось продать помещение, но безуспешно.