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В Чехии хотят удвоить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте
5 июня 2024
12:30
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Штраф в размере до 3 000 крон скоро смогут взимать за езду в общественном транспорте без действительного билета. В настоящее время максимальная сумма составляет 1 500 крон, и, по мнению Ассоциации транспортных предприятий Чешской Республики, этого уже недостаточно, поскольку многим выгоднее ездить нелегально, чем платить за каждую поездку.
Министерство транспорта согласно с транспортными компаниями. «Нам нужно, чтобы у транспортных компаний и перевозчиков был в руках инструмент, который действительно поможет им бороться с безбилетниками», — сказал Франтишек Емелька, пресс-секретарь министерства.
По мнению ассоциации транспортных компаний, давно пора повысить штрафы, поскольку последние десять лет этого не происходило. «Увеличение штрафов теоретически можно ожидать в тех городах, где они уже находятся на максимальном уровне, то есть в Остраве, Праге, Брно, а также в Оломоуце, Либерце или Ческе-Будеевице», — говорит Линда Хайлихова, пресс-секретарь ассоциации.
Некоторые из этих городов уже планируют повысить штрафы, но пока не ясно, на сколько. «Обычно речь идет о 300, максимум 500 крон, так что не похоже, что мы сразу будем использовать максимальную сумму штрафов», — сказал руководитель отдела транспортного контроля Транспортной компании столицы Праги Павел Курка.
В настоящее время пассажиры в Праге платят 1 500 крон за проезд без действительного билета и 1 000 крон, если штраф оплачен в течение 15 дней.
«Будем ли мы повышать штраф до самого верхнего предела, мы сейчас не знаем, но мы обязательно рассмотрим возможность повышения этого штрафа», — добавил Даниэль Морыс, генеральный директор Остравской транспортной компании.
Пока неясно, когда новые правила могут вступить в силу. Проект закона еще не представлен в правительство Министерством транспорта.
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