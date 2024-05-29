В Чехии хотят удвоить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

Министерство транспорта согласно с транспортными компаниями. «Нам нужно, чтобы у транспортных компаний и перевозчиков был в руках инструмент, который действительно поможет им бороться с безбилетниками», — сказал Франтишек Емелька, пресс-секретарь министерства.





По мнению ассоциации транспортных компаний, давно пора повысить штрафы, поскольку последние десять лет этого не происходило. «Увеличение штрафов теоретически можно ожидать в тех городах, где они уже находятся на максимальном уровне, то есть в Остраве, Праге, Брно, а также в Оломоуце, Либерце или Ческе-Будеевице», — говорит Линда Хайлихова, пресс-секретарь ассоциации.





Некоторые из этих городов уже планируют повысить штрафы, но пока не ясно, на сколько. «Обычно речь идет о 300, максимум 500 крон, так что не похоже, что мы сразу будем использовать максимальную сумму штрафов», — сказал руководитель отдела транспортного контроля Транспортной компании столицы Праги Павел Курка.





В настоящее время пассажиры в Праге платят 1 500 крон за проезд без действительного билета и 1 000 крон, если штраф оплачен в течение 15 дней.





«Будем ли мы повышать штраф до самого верхнего предела, мы сейчас не знаем, но мы обязательно рассмотрим возможность повышения этого штрафа», — добавил Даниэль Морыс, генеральный директор Остравской транспортной компании.





Пока неясно, когда новые правила могут вступить в силу. Проект закона еще не представлен в правительство Министерством транспорта.