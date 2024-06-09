Прага — лучшее место для жизни в Чехии, показало исследование

Результаты 14-го по счету исследования были объявлены сегодня в Праге. Рейтинг составляется на основе социальных и экологических критериев и удовлетворенности жителей.





В исследовании оценивается состояние окружающей среды и развитие инфраструктуры в экологической сфере, здравоохранение и социальная сфера, уход за детьми и образование, досуг и туризм, гражданское общество и толерантность, условия труда и безопасность. Прага показала лучшие результаты среди регионов в четырех из этих восьми областей. «Столица-победительница Прага обладает отличной инфраструктурой, возможностями для получения образования и качеством здравоохранения, — говорится в пресс-релизе авторов исследования.





По их словам, Праге следует поработать над экологией, так как здесь самый большой объем сточных вод, сбрасываемых в канализацию на душу населения, и низкое количество переработанных отходов на душу населения. Однако жители Праги наиболее удовлетворены жизнью из всех регионов, показал опрос репрезентативной выборки из 1 600 человек в каждом регионе.





Южноморавский край занимает второе место по общей удовлетворенности жизнью среди своих жителей, причем очень хорошие результаты также в сфере здравоохранения и социальных услуг. «В Градце-Кралове, который занял третье место, безопасно», — отмечают авторы рейтинга.





Последние четыре места в рейтинге остались неизменными. Перед последним Карловарским краем Устецкий вновь занял 13-е место, Моравско-Силезский край — 12-е, а Оломоуцкий край — 11-е.





По словам организаторов, цель сравнительного исследования — мотивировать государственные и местные органы власти, а также некоммерческие организации, предпринимателей и местных жителей к улучшению условий, влияющих на качество жизни.