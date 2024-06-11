«Значительно проще, чем получить водительские права», — написал убийца с философского факультета о том, как он покупал оружие

Когда Давид К. отправлялся на убийство, он трижды устанавливал глушитель на оружие. Никто не услышал, когда 15 декабря прошлого года он пятью выстрелами убил отца на прогулке с ребенком в коляске в Клановицком лесу. В оставленном им письме убийца рассказал, как перед стрельбой на детской площадке он установил глушитель на свой пистолет Glock.





Полицию на место происшествия вызвал свидетель, после того как убийца произвел еще два выстрела — очевидно, без глушителя, как утверждают следователи, — в коляску с ребенком. Однако после этого ни женщина, ни полицейские больше никого не видели. Убийца успел исчезнуть.





Шесть дней спустя 24-летний студент убил своего отца. И снова без внимания соседей, хотя дом, в гостиной которого прозвучали три выстрела, окружен другими зданиями в Гостоуне под Прагой. Убийца стрелял из пистолета CZ Scorpion 61.S, а шум выстрелов снова был заглушен глушителем.





Впоследствии Давид К. без лишнего внимания отправился в Прагу, чтобы совершить убийство на философском факультете Карлова университета. Там ему помогли еще два глушителя, которые также уменьшали отдачу пистолета. На этот раз они были установлены на пистолеты Glock 47 и Sig Sauer и заглушали шум, который мог бы насторожить жертв убийцы в коридорах и аудиториях на четвертом этаже здания. Погибли еще 14 человек.





Четыре глушителя (как и все пистолеты) были приобретены Давидом К. за несколько месяцев до убийств, причем совершенно легально. Тонкий сдвиг разделов в законе об оружии, вступивший в силу в 2021 году, позволил ему это сделать.





«Все мое оружие, включая орудие убийства, находилось в моем законном владении, и я получил лицензию на огнестрельное оружие специально для совершения убийства. Честно говоря, несмотря на мою техническую неумелость, тесты на получение лицензии на огнестрельное оружие дались мне гораздо легче, чем тесты на вождение», — написал убийца в письме, изъятом полицией и попавшем в распоряжение редакции Seznam Zprávy.





Хотя в некоторых европейских странах это запрещено, в Чехии любой человек, имеющий лицензию на оружие, теперь может купить глушитель. До 2021 года глушитель здесь также входил в число запрещенных аксессуаров к оружию, и даже обладателям лицензии на огнестрельное оружие грозила тюрьма за его хранение.





Чешские политики разрешили продавать глушители гражданским лицам благодаря закону, который был принят только под угрозой санкций ЕС.





Парадоксально, но ЕС также хотел, чтобы Чехия ужесточила свои законы об оружии в ответ на теракты в Париже. Чехия боролась в судах за введение этого требования, а когда проиграла, Министерство внутренних дел, возглавляемое в то время Яном Гамачеком из Чешской социал-демократической партии, вернуло к жизни поправку к закону об оружии, которая лежала в Палате депутатов.





В первоначальном варианте поправки легализация глушителей вообще не упоминалась, как и в пояснительном меморандуме. Поправка, легализующая глушители, была включена в нее только благодаря поправке, предложенной Комитетом по безопасности Палаты представителей, который проголосовал за ее отклонение.





«Я подчеркиваю, что предложение содержит лишь минимальную реализацию. Кроме того, комплексная поправка, предложенная Комитетом по безопасности, еще больше смягчает влияние поправки на владельцев оружия и поддерживается автором», — заявил тогдашний министр обороны Любомир Метнар (ANO), представлявший отсутствующего Гамачека во время утверждения в нижней палате.





Законопроект был одобрен большинством голосов ANO, ČSSD, а также Народной партии, TOP 09 и STAN.





И это несмотря на то, что эксперты внутренних дел не подготовили к голосованию никакого анализа последствий легализации глушителей — Министерство внутренних дел сейчас подтвердило это изданию Seznam Zprávy. Поправка даже не прошла обычную процедуру комментариев, в ходе которой возражения могут быть высказаны, например, органами безопасности.





Почему это произошло?





Ян Гамачек, который после ухода из политики стал вице-президентом Ассоциации оборонной промышленности и безопасности, а затем директором по внешним связям оружейного холдинга Czechoslovak Group, не смог ответить на этот вопрос.





«Я уже не помню подробных обстоятельств, но если Комитет безопасности согласился с этим, то я понял это как заявление ключевого экспертного комитета Палаты депутатов и его политический приоритет», — написал Гамачек в ответ на запрос Seznam Zprávy.





В отличие от Гамачека, нынешний министр обороны Яна Чернохова, которая была докладчиком по законопроекту во время его принятия в Палате депутатов, помнит причину легализации глушителей. Если заглянуть в архивы заседаний, то выяснится, что во время утверждения она поблагодарила членов комитета по безопасности на пленарном заседании нижней палаты за то, что они присоединились к ее первоначальной поправке.





Теперь Яна Чернохова рассказала журналистам, что изменение попало в закон в основном по просьбе владельцев тиров. Они пожаловались, что им пришлось ограничить свою деятельность из-за жалоб на шум со стороны жителей близлежащих домов — например, ограничить количество выстрелов, которые могут сделать их клиенты.





Принятие закона приветствовалось и другим лобби — охотниками. «Среди аргументов, выдвинутых в то время, было использование глушителя на охоте, причем в некоторых европейских странах его использование на охоте обязательно. В Чешской Республике глушители обычно используются для спортивной стрельбы именно из-за ограничений по уровню шума», — сказала Гана Мала, пресс-секретарь Министерства внутренних дел.





Только для охоты





Однако во многих европейских странах глушители по-прежнему запрещены или разрешены только для охоты. Давид К. не смог бы купить их для пистолетов, из которых он убивал.





Министерство внутренних дел не дало конкретного ответа на вопрос, рассматривает ли оно возможность изменений после стрельбы на философском факультете. Оно лишь сообщило, что создало рабочую группу.





«Выводы, которые будут сделаны в ходе обсуждения в рамках этой рабочей группы, нельзя предрешать, но в них, несомненно, будут учтены обстоятельства нападения на факультете искусств», — заявила пресс-секретарь МВД Гана Мала.





Сам министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) не ответил на вопросы. В последний парламентский срок он также входил в комитет по безопасности, который выступал в поддержку глушителей.





Его коллега по правительству Чернохова, которая выступала за изменения, не видит причин менять что-либо в регламенте сейчас. «Если бы он не пошел туда с пистолетом с глушителем, он бы пошел туда с ножом», — сказала Чернохова о действиях убийцы с философского факультета.





Она добавила, что ограничение оружия ничего не даст для предотвращения подобных трагедий и нужны другие меры.