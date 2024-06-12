Обеды в Праге уже не самые дорогие

Новым является и то, что обеды больше не являются самыми дорогими в Праге. Со средней ценой обеда в 198,20 крон в мае столица занимала пятое место. Ее даже обогнал регион Усти-над-Лабем. Первое место сейчас принадлежит региону Центральная Чехия со средней ценой обеда 207,53 чешских крон.





Изменения цен на обеды основаны на данных об операциях с картами продовольственных ваучеров Pluxee, крупнейшего поставщика ваучеров в Чешской Республике.





«Динамика цен показала, что люди больше не готовы мириться со все более высокими ценами. На самом деле, в первые пять месяцев этого года они не продолжали расти, а в целом снизились», — сказал директор по маркетингу Pluxee Ян Михельфейт.







«Этому, несомненно, способствовало удешевление продуктов питания в годовом исчислении, что также помогло общей инфляции снизиться до 2,6%. Похоже, что цены на обеды достигли ценового потолка», — добавил Михельфейт.





Он отметил, что впервые цены на обеды поднялись выше 200 чешских крон в ноябре 2022 года в Праге. В нескольких регионах средние цены на обеды превысили этот уровень в декабре 2023 года, когда они стали самыми высокими за всю историю.





Самые дешевые обеды — в Высочине





По данным Pluxee, самые дорогие обеды в этом году — в регионе Центральная Чехия.





«Это объясняется его расположением вблизи столицы. Вокруг Праги сосредоточено огромное количество строительных объектов, и из-за цен на недвижимость сюда переезжают более обеспеченные люди, которые работают в Праге за более высокую зарплату. Так что покупательная способность здесь тоже есть», — объясняет Михельфейт.





Вторым по дороговизне регионом является Южная Чехия, где средняя цена обеда в мае составила 202,98 чешских крон. Далее следуют Пардубицкий и Устецкий регионы.





Самые дешевые обеды остаются в Высочине, где средняя цена упала до 169,89 чешских крон в январе с 170,21 чешских крон в феврале.