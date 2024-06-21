Из Праги в деревню в поисках дешевого жилья: верное решение?

Если в 2020 году из Праги в Среднечешский край переехал 15 071 человек, то в обратном направлении — только 7 637. Кольца вокруг крупных городов уже несколько лет пользуются особым вниманием со стороны потенциальных покупателей. Это связано с тем, что небольшие населенные пункты обеспечивают «подобие сельской местности», а также позволяют быстро добираться до работы и развлечений. Хотя цены в популярных небольших городках вокруг столицы подскочили, там все еще можно найти недорогую квартиру или дом, не отказываясь от прибыльной работы в Праге.





«В Центральную Чехию, несомненно, будет переезжать все больше и больше людей со всей страны. Там они смогут позволить себе жить и в то же время пользоваться преимуществами Праги. И работой, и выбором школ, и здравоохранением, и культурной жизнью», — комментирует глобальную тенденцию экономист Яна Матесова.





Новый шикарный дом по цене аренды однокомнатной квартиры





Самая высокая статья расходов для жизни в большом городе — это, как ни удивительно, жилье. Именно высокие цены на покупку или высокую арендную плату заставляют некоторых, особенно молодых пражан, уезжать в регионы. «Без семьи у меня не было возможности накопить достаточно средств на ипотеку в Праге, вычтя из них арендную плату», — описывает свой опыт Адам Сушовски.





Он оставил свою карьеру в Праге и вернулся во Фридек-Мистек, где прошло его детство. «Сегодня у нас с семьей одна квартира, мы сдаем ее в аренду, а жить собираемся в новом доме с садом. И главный бонус: рабочее время заканчивается в 3 часа дня», — пишет Сушовский.





Петр Данеш променял Прагу 7 на Бенешовский район. «Сбежал в основном ради детей и тишины и покоя. Лучшее решение. Выгоднее в финансовом плане, лучше качество жилья, больше покоя. Прага находится в часе езды на машине, но нам не нужно каждый день ездить на работу», — хвалится он своим решением.





Прага — четвертый по богатству регион в ЕС и значительно опережает остальные регионы Чехии: ВВП на душу населения более чем в два раза превышает средний показатель по стране. Компании, имеющие заводы по всей Чехии, базируются в столице и поэтому платят налоги здесь. Этому соответствует и средняя заработная плата.





Медианная зарплата в Праге составляет 36 651 крону брутто и около 30 000 крон нетто. В начале 2024 года средняя стоимость аренды квартиры в Праге за квадратный метр составляла 395 крон. За квартиру площадью 70 кв. м арендатор платил в среднем 27 650 крон. Даже в богатой столице становится все больше людей, которые не могут позволить себе такие расходы.





Для большего числа людей город становится недоступным





Согласно последнему индексу социальной изоляции, подготовленному Агентством социальной интеграции, Прага, наряду с Либерецем, попала в категорию с самым высоким риском возможной социальной изоляции. Брно, где арендная плата также высока, и Острава также уже некоторое время находятся в зоне повышенного риска. А в Пльзене риск продолжает расти.





Помимо количества лишений прав собственности, на индекс также влияет число претендентов на жилищное пособие. В прошлом году число домохозяйств, получающих его, выросло на четверть миллиона. За последний год с четвертью их число почти удвоилось. Для многих, особенно молодых семей, побег из города — это шанс найти более приличное место для жизни.





Но идиллия «жизни на копейки посреди сельской местности» имеет свои пределы, которые не все осознают перед переездом. Не все готовы к более низкой доступности услуг, школ и здравоохранения и к часам, проведенным в машине по пути на работу и обратно домой.





«Из Праги в деревню, в Колин, около часа до Праги. Полная депрессия, жизнь в машине, никакой культуры или других занятий, традиционный менталитет. Больше никогда. Через полгода мы продали квартиру, а сейчас купили новую в центре Брно», — пишет Михаэла Смоликова.





Любой школы недостаточно





«Если есть возможность работать удаленно, все проще, но спектр должностей, где это возможно пять дней в неделю, не сильно увеличился со времен пандемии», — отмечает экономист Матесова.





Для семей с детьми школы являются ключевым критерием выбора будущего дома, помимо доступности. «Вы должны думать о достойных школах, которые сделают детей конкурентоспособными на рынке труда в течение следующих 50 лет. Любой школы недостаточно», — предупреждает экономист Яна Матесова.





В небольших городах и деревнях они не могут соответствовать особым требованиям к образованию. «За те же деньги я могла бы купить квартиру в Брно-Быстрце или новый дом в Палаве, поэтому я выбрала Палаву. К сожалению, в итоге обоим детям все равно придется ходить в школу и детский сад в Брно, потому что им нужно специальное образование», — комментирует Йиржи Келнар.