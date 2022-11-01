20 советов, как и где искать работу в Чехии

Поиск работы — это практически всегда стресс. Ее может быть нелегко найти, особенно в нынешнее кризисное время. Вы можете увеличить свои шансы на успех, воспользовавшись нашими советами. Чтобы еще больше облегчить вам задачу, мы составили список, где на сегодняшний день можно найти работу в Чехии.

Личный анализ

Прежде всего стоит тщательно обдумать, чего вы хотите, что вы можете и что вам нужно. Начните с вашего личного анализа, исходящего из предыдущего опыта работы, ваших навыков, желаний и потребностей.

Начните действовать прямо сейчас

Мы достаточно часто откладываем что-то на потом: «после Рождества», «после выходных». Нет! Начните прямо сейчас! Подумайте о том, что процесс поиска работы может занять несколько недель, а людей, которые ищут работу в условиях кризиса, с каждым днем становится только больше.

Грамотное резюме

Помните, что плохое резюме может закрыть двери раньше, чем они откроются. Работодатели хотят видеть в вашем резюме, как вы работаете и что вы можете делать. Поэтому сделайте его наглядным: пусть с первого взгляда будет понятно, какие знания и навыки вы можете принести в компанию. Для этого оцените себя и напишите в резюме свои самые сильные стороны. Вам в помощь — специализированные сервисы для написания резюме, к примеру, этот. Он бесплатный.

При заполнении резюме помните, что вам не обязательно сообщать все данные. Будьте конкретны и лаконичны, но при этом не забывайте, что излишняя краткость может быть вредна. Не скупитесь на описание работы, которую вы выполняли в качестве сотрудника или стажера.

Не лгите

И в своем резюме, и на последующих собеседованиях говорите правду. Не переоценивайте свои языковые навыки или предыдущий опыт работы. Вопросы и возможные тесты, сопровождающие процесс отбора, покажут, что вы говорили неправду, и вы можете потерять шанс на работу, которую могли бы получить, если бы были честны.

Мотивационное письмо

Очень часто при поиске работы в Чехии может потребоваться мотивационное письмо (motivační dopis). Его не стоит недооценивать. Для многих крупных компаний именно данное письмо является решающим при выборе нового сотрудника. Старайтесь не отправлять одно и то же сопроводительное письмо во все компании. Корректируйте его в соответствии с вакансией, на которую вы претендуете: в каждой компании должны знать, что вы искренне заинтересованы именно в этой должности. В Интернете есть множество примеров мотивационных писем, вот вам один из них.

Стажировка

Если вы хотите сменить профессию или только окончили вуз и ищете первую работу, обязательно пройдите стажировку по данной специальности. Кстати, многие вузы предоставляют такую возможность еще в период обучения. В вашем распоряжении также мастер-классы, семинары и неоплачиваемые стажировки. Все это поможет вам в будущем получить постоянную работу в компании мечты.

Ищите работу 8 часов в день

Это поможет вам найти работу как можно быстрее. Недостаточно реагировать на несколько объявлений в день. Существует множество различных ресурсов для поиска работы (о них мы расскажем чуть ниже), на которых ежедневно появляются десятки новых вакансий. Если интересующих вас объявлений мало, попробуйте предложить свой опыт и знания напрямую компаниям, в которых вы хотели бы работать. Порой компании ищут настоящих «суперменов», но очень немногие люди отвечают всем требованиям. Не позволяйте этому вас отпугнуть! Ответьте на объявление, если вы соответствуете хотя бы 80% требований.

Ведите список

Не рассылайте свое резюме всем подряд. Вы не произведете хорошего впечатления, если отправите свое резюме кому-то дважды или даже трижды.

Временная подработка

Если поиски постоянной работы пока безуспешны, не стесняйтесь брать подработку. К тому же благодаря этому вы сможете улучшить свои навыки и получить новый опыт, который вам пригодится на будущей работе. Мы уже писали, где искать подработки в Чехии, найти этот материал можно здесь.

Подготовьтесь к собеседованию

Узнайте как можно больше о компании, в которую вы устраиваетесь на работу. Информацию о кампании вы найдете в открытом доступе — в Интернете и прессе. У вас должно быть хотя бы базовое представление о том, чем вы будете заниматься и почему хотите получить эту работу. Также имейте в запасе вопросы, чтобы показать, что вы знаете хоть что-то о компании, в которой собираетесь работать, и заинтересованы в ней. Дома постарайтесь несколько раз отрепетировать интервью перед зеркалом. Это поможет вам быть более расслабленным в момент собеседования.

А теперь расскажем, где сейчас актуально искать работу в Чехии.

1) Классика — сайты по поиску работы

В Интернете множество сайтов, где ежедневно появляются десятки новых вакансий. На многих сайтах есть возможность сохранить свое резюме, что поможет потенциальным работодателям отыскать вас среди прочих кандидатов. Помимо этого, подпишитесь на рассылку вакансий по e-mail. На таких порталах вы можете искать работу по нескольким критериям: город, регион, сфера, специализация, должность и прочее.

Кстати, на нашем сайте также есть раздел «Работа», где регулярно появляются новые вакансии.

2) Конкретная компания

Если вас интересует работа в конкретной компании, то в большинстве случаев вы можете найти список вакансий прямо на сайте работодателя в секции «Вакансии» («Jobs», «Careers», «Pracovní nabídky»).

3) Предварительное знакомство с компаниями или руководителями

Существуют порталы, которые предлагают возможность узнать больше о компании. К ним относится, например, atmoskop.cz. Этот портал посвящен оценке компаний глазами их сотрудников, что может помочь вам узнать, как на самом деле работает компания. По подобному принципу действует и сайт winwinjob.cz, где вы можете выбрать работу в соответствии с начальником. Ведь так часто люди уходят с работы именно из-за руководителя.

Другими порталами, позволяющими познакомиться с корпоративной культурой и получить представление о компаниях, являются cocuma.cz и proudly.cz. Эти порталы особенно понравятся выпускникам и специалистам, которые хотят использовать иностранные языки и работать в многонациональных корпорациях.

4) Работа близко к дому

Если ваше основное требование — работать близко к дому, обязательно воспользуйтесь сайтом pracezarohem.cz, который покажет вам расстояние до той или иной компании, которая ищет новых сотрудников, от вашего дома.

5) Работа в стартапах

Вы бы хотели ощутить динамику стартапа или быстро развивающейся компании? Тогда обязательно загляните на портал startupjobs.cz.

4) Работа для руководителей

Руководителям и ведущим специалистам мы можем порекомендовать портал executivejobs.cz и, конечно же, профессиональную сеть linkedin.com, где вы также можете создать профиль.

5) Узкоспециализированная работа

Интересуйтесь тем, что происходит в вашей отрасли, и хорошенько изучите Интернет. В каждой отрасли сегодня есть свои порталы, приложения и группы, где можно найти интересные предложения о работе. Например, портал для ассистентов sefuvsvet.cz. Если вы профессионал в области IT, продаж, инженерии, маркетинга, HR, финансов или SSC, загляните на сайт deerpark.cz.

5) Работа из любой точки мира

Для тех, кто хочет работать удаленно, мы рекомендуем сайт remote.com, где можно найти работу по всему миру.

6) Социальные сети

Социальные сети предлагают множество различных вакансий. Для этого необходимо найти соответствующие группы в Facebook и VK, написав в поиске соцсети «Работа в Чехии».

7) Объявления в печатных изданиях

Многие издания имеют разделы с предложениями о работе, некоторые даже выпускают специальное приложение с такими объявлениями, например Bohemia, Mladá Fronta, Hospodářské noviny, Annonce. Внимательно следите за обновлениями. Вы также можете подать объявление о том, что ищете работу, при этом указав свой опыт, навыки и умения.

8) Кадровые агентства

В кадровых агентствах вашим трудоустройством будут заниматься профессионалы. Вам помогут правильно составить резюме, мотивационное письмо, автобиографию и прочие необходимые документы для трудоустройства. От вас потребуется лишь активное участие. Наиболее известные и проверенные кадровые агентства в Чехии можно найти на сайте биржи труда. Ссылка — здесь.

9) Биржа труда

Не недооценивайте биржу труда. Она предоставит вам возможность обучения на различных специализированных курсах и курсах переквалификации абсолютно бесплатно. Достаточно запастись терпением и регулярно обращаться к консультантам. На сайте биржи труда есть возможность поиска вакансии в Чехии онлайн. Кроме того, существует русскоязычная версия.

10) Поиск работы через знакомых

Если вы ищете работу, сообщите об этом всем знакомым. Это поможет вам расширить круг потенциальных работодателей и получать информацию о вакансиях в компаниях, в которых работают ваши приятели.

Желаем вам успехов в поиске работы!

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