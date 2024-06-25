Прага без мусора. В столице начнут сдавать ПЭТ-бутылки и банки

Бутылки и банки обратно в магазин





Министерство окружающей среды рассчитывает, что чехи привыкнут и к другому готовящемуся нововведению — залогу за бутылки и банки из ПЭТ. Законодательный совет при правительстве уже рассматривает готовящуюся поправку, которая введет это правило. Ожидается, что правительство утвердит ее в конце августа.





Таким образом, мы больше не будем выбрасывать ПЭТ-бутылки и банки в желтые и серые контейнеры, а будем возвращать их так же, как пивные бутылки. Хотя многие муниципалитеты с сомнением относятся к этим изменениям, мэрия Праги рассчитывает, что новая система, помимо всего прочего, улучшит качество жизни в столице.





В интервью Seznam Zprávy советник мэра Праги по вопросам окружающей среды Яна Комрскова рассказывает об этом.





– Союз городов и муниципалитетов и Ассоциация местных властей отвергают систему залога за пластиковые бутылки и банки. Какова позиция Праги по этой поправке?





– От имени столицы мы не делали никаких замечаний и полностью поддерживаем поправку. Для нас она имеет смысл как с экономической, так и с экологической точки зрения. Для Праги также важен эффект от туризма. Мы обещаем, что ПЭТ-бутылки и банки не окажутся в урнах, которые мы по несколько раз в день выносим в центре Праги, или, в худшем случае, не будут выброшены в парках или на улицах.





– Сколько составляет залог?





– Размер залога за банки и ПЭТ-бутылки еще не установлен постановлением Министерства окружающей среды. На данный момент он составляет 4 кроны. Сумма залога будет одинаковой как для ПЭТ-бутылок, так и для банок.





Эта мера не является особенностью Чешской Республики. Все наши соседи уже работают или планируют создать такую систему. Система резервирования действует в Германии и Словакии. В то время как у наших западных соседей размер депозита зависит от типа, в Словакии он составляет 15 центов (3,8 кроны).

В следующем году такие системы будут запущены также в Польше и Австрии. В случае с нашим южным соседом ожидаются авансовые платежи в размере 25 центов (6,3 кроны).





Однако, безусловно, необходимо будет мотивировать всех желающих. Впрочем, в Праге уже ввели один из видов стимулов, а именно: многоквартирные и семейные дома могут сами определять частоту сбора отходов и соответственно оплачивать вывоз.





– Так может ли в будущем быть меньше контейнеров, например, для упомянутых металлов?





– Контейнеры для металлических отходов вывозят раз в три-четыре недели. Если уменьшить количество контейнеров, то собираемость будет еще ниже. Можно ожидать, что в будущем количество металлических контейнеров уменьшится.





– Заглядывая в будущее, эксперты говорят, что в ближайшие годы Чехии необходимо поработать над переработкой кухонных отходов, где имеются большие пробелы. Что же делает Прага в этом направлении?





– С осени прошлого года в жилых кварталах некоторых районов города реализуется пилотный проект по сбору гастроотходов. Сейчас у нас впереди напряженный летний период. Мы постепенно оцениваем проект, но уже видим хороший прогресс. У нас есть биогазовая станция, которую обслуживает компания Prague Services, и мы хотели бы расширить сбор гастроотходов.





Конечно, это связано с расходами, потому что, как и в случае с биоотходами, необходимо предлагать жителям коричневые контейнеры. Но в итоге контейнеры для смешанных отходов оказываются менее заполненными, так что все взаимосвязано.





– Как вы думаете, нужно ли людям готовиться к тому, что в ближайшие несколько лет в сфере обращения с отходами произойдут большие изменения?





– Да, но я думаю, что это будет происходить постепенно. С прошлого года, например, пластик и картонные коробки из-под напитков теперь помещаются в один контейнер. Я верю, что люди привыкнут к изменениям.



