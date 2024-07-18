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В первой половине этого года Пражский аэропорт обслужил 7,2 миллиона пассажиров
25 июля 2024
13:00
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В первой половине этого года Пражский аэропорт обслужил 7,18 миллиона пассажиров, что примерно на 23% больше, чем в прошлом году. Однако, несмотря на рост в годовом исчислении, аэропорт все еще не достиг показателей года конца 2019 года, когда за шесть месяцев он обслужил 7,8 миллиона человек. Количество взлетов и посадок в аэропорту Рузине в этом полугодии также увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом и составило 61 604.
Традиционно наибольшее количество рейсов из Праги было совершено в Лондон, куда в общей сложности отправилось более 633 000 человек. На втором месте Париж с 360 500 пассажирами, за ним следуют Амстердам, Милан и Рим. Что касается стран, то наибольшей популярностью в этом полугодии пользовалась Великобритания, за которой следовали Италия, Испания, Франция и Германия.
С января по июнь аэропорт имени Вацлава Гавела добавил прямые рейсы по 13 новым направлениям. Аэропорт восстановил дальнемагистральный маршрут в Пекин. Появились новые рейсы в Астану (Казахстан), Бриндизи, Флоренцию и Верону (Италия), Измир (Турция), Кишинев (Молдова), Ла-Пальму (Канарские острова), Понта-Делгаду (Азорские острова), Познань (Польша), Таллин (Эстония), Ташкент (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).
По словам Йозефа Трейбала, директора портала по продаже билетов Letuška.cz, интерес к авиаперелетам в этом году самый высокий за последние четыре года. «Самые важные новые прямые маршруты с точки зрения перекрытия сети — это маршруты в Пекин и Каир», — сказал он Чешскому агентству новостей. По его словам, прямые маршруты помогают вернуть пассажиров в пражский аэропорт.
Согласно текущему летнему расписанию, из Праги выполняются рейсы по 170 направлениям, что на 18 больше, чем в прошлом году. Аэропорт также увеличил частоту полетов более чем на 30 маршрутах по сравнению с прошлым годом. Однако количество направлений в этом летнем сезоне все еще не соответствует летнему расписанию предпандемического 2019 года, когда самолеты из Праги отправлялись по 190 направлениям.
На этой неделе аэропорт получил международную премию Special Achievement Awards 2024 за свою геоинформационную систему LetGIS. Система включает в себя детальное позиционирование всего аэропорта и его окрестностей, предоставляет данные о зданиях, ангарах и взлетно-посадочных полосах, управляет данными о коммунальных сетях и позволяет управлять и анализировать инфраструктуру и деятельность аэропорта. Аэропорт использует эту систему с 2000 года.
В этом году аэропорт Рузине ожидает 16 миллионов пассажиров. В прошлом году аэропорт Праги обслужил 13,8 миллиона пассажиров, что примерно на 29% больше, чем в 2022 году. Однако эта цифра все еще ниже показателя 2019 года, когда аэропорт обслужил 17,8 миллиона пассажиров. Самое раннее возвращение к доковидным показателям руководство ожидает в конце следующего года.
В прошлом году чистая прибыль пражского аэропорта составила 1,5 миллиарда крон. По сравнению с 2022 годом, когда в течение двух лет после пандемии ковида-19 аэропорт был в минусе, прибыль была на 1,2 миллиарда крон выше.
С января по июнь аэропорт имени Вацлава Гавела добавил прямые рейсы по 13 новым направлениям. Аэропорт восстановил дальнемагистральный маршрут в Пекин. Появились новые рейсы в Астану (Казахстан), Бриндизи, Флоренцию и Верону (Италия), Измир (Турция), Кишинев (Молдова), Ла-Пальму (Канарские острова), Понта-Делгаду (Азорские острова), Познань (Польша), Таллин (Эстония), Ташкент (Узбекистан) и Тбилиси (Грузия).
По словам Йозефа Трейбала, директора портала по продаже билетов Letuška.cz, интерес к авиаперелетам в этом году самый высокий за последние четыре года. «Самые важные новые прямые маршруты с точки зрения перекрытия сети — это маршруты в Пекин и Каир», — сказал он Чешскому агентству новостей. По его словам, прямые маршруты помогают вернуть пассажиров в пражский аэропорт.
Согласно текущему летнему расписанию, из Праги выполняются рейсы по 170 направлениям, что на 18 больше, чем в прошлом году. Аэропорт также увеличил частоту полетов более чем на 30 маршрутах по сравнению с прошлым годом. Однако количество направлений в этом летнем сезоне все еще не соответствует летнему расписанию предпандемического 2019 года, когда самолеты из Праги отправлялись по 190 направлениям.
На этой неделе аэропорт получил международную премию Special Achievement Awards 2024 за свою геоинформационную систему LetGIS. Система включает в себя детальное позиционирование всего аэропорта и его окрестностей, предоставляет данные о зданиях, ангарах и взлетно-посадочных полосах, управляет данными о коммунальных сетях и позволяет управлять и анализировать инфраструктуру и деятельность аэропорта. Аэропорт использует эту систему с 2000 года.
В этом году аэропорт Рузине ожидает 16 миллионов пассажиров. В прошлом году аэропорт Праги обслужил 13,8 миллиона пассажиров, что примерно на 29% больше, чем в 2022 году. Однако эта цифра все еще ниже показателя 2019 года, когда аэропорт обслужил 17,8 миллиона пассажиров. Самое раннее возвращение к доковидным показателям руководство ожидает в конце следующего года.
В прошлом году чистая прибыль пражского аэропорта составила 1,5 миллиарда крон. По сравнению с 2022 годом, когда в течение двух лет после пандемии ковида-19 аэропорт был в минусе, прибыль была на 1,2 миллиарда крон выше.
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